Вчений проаналізував 5000 років історії і дав невтішну відповідь: чи зазнає людство краху

Вчений проаналізував 5000 років історії і дав невтішну відповідь / © Reuters

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Масштабне історичне дослідження 5000 років цивілізації, в якому проаналізовано крах понад 400 суспільств, доводить, що людство рухається до самознищення.

Про це повідомив науковий співробітник Кембриджського університету Люк Кемп в інтерв’ю The Guardian.

«Ми не можемо назвати дату Судного дня, але, вивчаючи 5000 років цивілізації, ми можемо зрозуміти траєкторії, з якими ми стикаємося сьогодні, — і самознищення є найімовірнішим», — зазначив Кемп.

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«Олігархи-Голіафи» та причини краху

На думку дослідника, історію цивілізацій можна описати як історію «організованої злочинності» — «Голіафів», які створюють монополію на ресурси за допомогою насильства. З часом ці імперії та королівства руйнуються під власною вагою через нерівність та жадібність еліт.

«Коли еліти витягують більше багатства з людей і землі, вони роблять суспільства більш крихкими», — пояснює Кемп. Це призводить до корупції, зубожіння мас, погіршення екології та прийняття нерозумних рішень, що робить суспільство вразливим перед такими потрясіннями, як хвороби, війни чи зміни клімату.

Світовий «Голіаф» та шлях до порятунку

Кемп стверджує, що зараз ми живемо в епоху «єдиного, взаємопов’язаного глобального Голіафа», що діє в рамках капіталізму. Він вважає, що колапс може бути спричинений продовольчою кризою, загрозою ядерної війни та зміною клімату.

Дослідник виділяє лідерів, які наближають цей фінал. Він назвав Дональда Трампа «хрестоматійним нарцисом», Володимира Путіна — «холодним психопатом», а Сі Цзіньпіна — «майстром-макіавеллістом-маніпулятором».

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Щоб уникнути повного колапсу, Кемп пропонує створити «справжні демократичні суспільства», зрівняти всі форми влади та оподаткувати багатих. На його думку, ця мета не є недосяжною.

«Ми — від природи соціальний, альтруїстичний, демократичний вид, і всі ми маємо інтуїцію, що не хочемо домінувати», — підсумовує вчений.

Нагадаємо, відомий астроном із Гарварду Аві Лоеб висловив серйозне побоювання у зв’язку з міжзоряним об’єктом 3I/ATLAS, що мчить крізь Сонячну систему та може виявитися інопланетним апаратом. Науковець припускає, що цей об’єкт може не просто спостережувач, а справжній космічний зонд — або навіть озброєний корабель.