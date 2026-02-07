Вчений відкрив сліди цивілізації, що залишила символи та піраміди по всьому світу (фото)

Незалежний дослідник Метью Лакруа Лакруа / © dailymail.co.uk

Вченому вдалось виявити сліди давньої глобальної цивілізації, яка нібито існувала задовго до відомих історичних епох і залишила по всьому світу символи та архітектурні структури, що кодують знання про будову Всесвіту та походження людини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Незалежний дослідник Метью Лакруа Лакруа розповів, що він виявив повторювані мотиви у стародавніх пам’ятках, розкиданих на різних континентах: від Туреччини до Єгипту, Південної Америки та Камбоджі. До таких елементів належать великі Т-подібні кам’яні форми, трирівневі заглиблення, ступінчасті піраміди, перевернуті піраміди, зображення левів та складні геометричні символи.

Він впевнений, що поява подібних форм у незалежних культурах не могла бути випадковою і свідчить про єдине джерело знань, а не про окремий розвиток.

Дослідник вважає, що осередком цієї давньої цивілізації був регіон озера Ван на сході Туреччини, відомий як Іоніс. Там, за його словами, вперше з’явилися архітектурні та символічні схеми, які згодом нібито поширилися на інші континенти. Лакруа особливо підкреслював значення рельєфу Кефкалесі — базальтового кам’яного різьблення, де сконцентровані символи, аналогічні тим, що знайдені у Гізі та Тіуанако. Саме цей об’єкт, на думку дослідника, дозволяє реконструювати глобальний шаблон архітектури та символіки.

Лакруа також стверджує, що деякі єгипетські пам’ятки, зокрема Сфінкс та піраміди Хафри та Менкауре, можуть бути набагато старшими за загальноприйняті датування. Використовуючи астрономічні розрахунки, зокрема прецесію земної осі, та орієнтацію Сфінкса на сузір’я Лева, він датує їхній первісний вигляд приблизно 38 тисячами років тому, що збігається з датуванням Іоніса. Лакруа припускає, що спершу Сфінкс мав вигляд лева, а пізніше був перероблений під обличчя фараона.

Центральним елементом його інтерпретації є концепція «космограми» — стародавньої геометричної моделі, яка, за його переконанням, відображає багаторівневу структуру реальності: підземний світ, фізичний світ і небесні сфери, з’єднані центральною віссю. Лакруа вважає, що символи та архітектурні структури були створені для передачі нащадкам знань про природу людини, взаємозв’язок із космосом та гармонію з Всесвітом.

Дослідник зазначає, що аналогічні мотиви повторюються в архітектурі Південної Америки, зокрема у комплексах Тіуанако та Пума Пунку. За його твердженням, планування храмів та розташування ступінчастих пірамід у цих регіонах є дзеркальним відображенням єгипетських споруд, що, на думку Лакруа, підтверджує існування єдиної первісної цивілізації.

Водночас академічна спільнота не підтримує ці твердження. Науковці наголошують, що пам’ятки озера Ван належать до Урарту та інших пізніших періодів, а доказів існування глобальної цивілізації до льодовикового періоду не зафіксовано в рецензованих дослідженнях.

Лакруа переконаний, що сучасна людина втратила зв’язок із знаннями, залишеними цією цивілізацією, і вважає, що знайдені символи та архітектурні структури є своєрідним кодом, який зберігає фундаментальні знання про Всесвіт і місце людини в ньому.

