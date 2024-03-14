Величезна знахідка "ховалася на видноті": планетологи виявили гігантський вулкан на Марсі

Марс не перестає дивувати дослідників космосу. Нова знахідка стала великою несподіванкою у прямому та переносному значенні – величезний вулкан діаметром 450 км "ховався на видноті" у східній частині вулканічної провінції Тарсіс неподалік екватора планети.

Про це розповіло видання Space.com.

Про відкриття нового вулкана, який назвали Ноктіс, вчені повідомили під час 55-ї конференції з місячних та планетарних наук, яка зараз проходить у Вудлендсі, штат Техас.

Повідомляється, що під його поверхнею, можливо, розташований шар льодовикового льоду, що робить це місце особливо цікавим.

Цей район протягом десятиліть досліджували різні марсіанські місії, але жодна з них не помітила вулканічного утворення. Вчені кажуть, що вулкан так успішно "ховався" завдяки своїм гігантським розмірам, а також тому, що він дуже давній навіть за геологічними мірками, а тому дуже зруйнований. З іншого боку, сильна корозія робить доступними для дослідження геологічні пласти різних періодів, що обіцяє надати вченим у майбутньому докладну інформацію про геологічне минуле планети.

Вулкан розташований на межі знаменитого Лабіринту ночі та Долини Марінера, а поблизу знаходяться ще три вулканічні утворення: Гора Аскірійська, Гора Павліна та Гора Арсія. При цьому новий вулкан хоч і більший за своїх сусідів у діаметрі, але значно поступається їм по висоті – всього 9022 метри.

"Його відкриття вказує на нове захоплююче місце для пошуку життя та потенційне місце для майбутніх досліджень, яке зможуть проводити як роботи, так і люди", — йдеться у заяві Інституту SETI.

За словами керівника дослідження, планетолога з Інституту SETI та Інституту Марса Паскаля Лі, гігантські розміри вулкана та його рельєф говорять про тривалий період активності до недавнього в геологічних масштабах часу.

Дослідники кажуть, що новий об'єкт зберігає в собі ще багато таємниць, які розкриють майбутні місії на Марс. Наприклад, невідомо, як довго вулкан був активним, і чи може він вивергатися у майбутньому.

Ще одне питання, яке хвилює вчених – чи могло поєднання стійкого тепла та льодовикової води створити сприятливі умови для зародження життя? На думку Лі, новий вулкан – це "ідеальне місце для астробіології та пошуку ознак життя".

"Насправді саме поєднання факторів робить вулкан Ноктіс винятково цікавим. Він настільки давній і так глибоко зруйнований, що через нього можна пройти пішки, проїхати або пролетіти, щоб дослідити, брати зразки та датувати різні частини його надр", – заявив Лі.

Нарешті, можлива присутність льодовикового льоду на невеликих глибинах поблизу екватора означає, що майбутні марсіанські місії зможуть довгостроково досліджувати менш холодну частину планети та на місці видобувати воду для виробництва ракетного палива шляхом розщеплення води на водень та кисень.

Нагадаємо, цього року у нічному небі можна побачити вибух нової зірки. Вчені розповіли, як і коли її можна побачити

Читайте також: