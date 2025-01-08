Величезний смарагд: астронав поділився кадрами північного сяйва з МКС

Оскільки сяйво формується на відносно низьких висотах атмосфери, його чудово видно з МКС.

Астронавт NASA Дон Петтіт, який перебуває на борту Міжнародної космічної станції, поділився кадрами північного сяйва з космосу.

Про це повідомило видання The Daily Mail.

На відео, опублікованому Петтітом, видно силуети космічної станції на тлі яскраво-зеленого світла північного сяйва. Міжнародна космічна станція перебуває на висоті 370-460 км, майже в чотири рази вище, ніж рівень, на якому формується північне сяйво (від 100 до 300 км).

"Політ над полярним сяйвом; інтенсивно зелений", - підписав публікацію астронавт.

У соціальних мережах користувачі захоплювалися зображеннями північного сяйва, називаючи його "величезним смарагдом" і висловлюючи подив від того, як це виглядає з космосу. Один з коментаторів здивовано запитав: "Почекай, почекай... полярні сяйва настільки низькі?"

Північне сяйво виникає, коли заряджені частинки від Сонця стикаються з атмосферними газами, викликаючи їх яскраве світіння. Вони особливо добре видні з МКС, оскільки сяйво формується на відносно низьких висотах атмосфери.

Це явище зазвичай спостерігається в районах близьких до полюсів, але потужні сонячні спалахи можуть поширювати полярне сяйво й на більш низькі широти. У січні 2025 року на Сонці відбулося кілька великих спалахів, що спричинили яскраві геомагнітні бурі, які підсилюють полярне сяйво.

Нагадаємо, вчені пояснили, що відбудеться з тілом людини, яка померла на Місяці.

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