Величезна "тінь" повільно рухається Марсом уже 50 років: вчені досі не можуть пояснити чому

На Марсі вже пів століття розширюється велика темна ділянка / © Live Science

Реклама

На поверхні Марса вже понад 50 років поступово розширюється гігантська темна зона, і науковці досі не мають однозначного пояснення цього явищу.

Про це пише видання Live Science.

Йдеться про ділянку в регіоні Утопія Планітія — великій рівнині в північній півкулі планети. Вперше її зафіксували ще 1976 року зонди програми NASA «Вікінг». Відтоді нові знімки, зокрема з орбітального апарата «Марс-експрес» Європейського космічного агентства, підтверджують: темна зона поступово збільшується.

Реклама

Ця «тінь» — це ділянка поверхні, вкрита вулканічним попелом і породами, які залишилися після давніх вивержень. За оцінками, її південна межа змістилася щонайменше на 320 кілометрів, що свідчить про розширення приблизно на 6,5 км щороку.

Науковці припускають, що причиною можуть бути марсіанські вітри. Вони або розносять попіл поверхнею, або здувають світліший пил, який раніше його прикривав. Водночас підтвердити одну з цих гіпотез наразі не вдалося.

Регіон Утопія Планітія давно привертає увагу дослідників. Тут у різні роки працювали місії «Вікінг-2» та китайський марсохід «Чжужун», які вивчали геологію і можливі сліди давніх океанів.

Дослідники також вважають, що під цією територією можуть розміщуватися значні запаси льоду, що робить її важливою для подальших досліджень Марса та пошуку ознак життя.

Реклама

Раніше повідомлялося, що учені виявили унікальний грибок, який може забруднити Марс. Його спори здатні пережити подорож до Марса. Навіть ультрачистих приміщень NASA недостатньо, щоб зупинити це.

Також нагадаємо, що на Марсі динамічні пори року, є каньйони, згаслі вулкани та льодовикові шапки. Також там помітили «бджіл» і «рептилій».