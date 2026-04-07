Величезні поклади золота й мінералів: хто претендує на скарби Антарктиди

Реклама

Антарктида — ніби гігантський білий сейф, в якому можна знайти що завгодно. Нещодавно там побачили яйце-гіганта, а тепер — науковці повідомляють про величезні запаси золота, інших дорогоцінних металів та мінералів, що зовсім скоро будуть доступними через танення льодовиків.

Крижаний покрив Антарктиди зберігає все майже без змін тисячі, якщо не мільйони, років. Тому Антарктиду можна справедливо вважати «архівом» нашої планети. Чи можна видобувати золото з Антарктиди і кому воно належатиме, розповіли в журналі Nature Climate Change.

В Антартиді знайшли величезні поклади золота

Через глобальне потепління в Антарктиді поступово танутимуть льодовики та з’являтимуться ділянки суші, багаті цінними ресурсами. Дослідники прогнозують: до 2300 року в Антарктиді може розтанути ділянка розміром з штат Пенсильванія.

Реклама

Це загрожує не лише зміною географії Землі, невідворотними кліматичними змінами, а ще й битвою за ресурси. Нова «золота лихоманка» може розпочатися у країн, які претендуватимуть на поклади металів та інших цінних ресурсів, прихованих у льоду Антарктиди.

Геофізикиня Каліфорнійського університету в Санта-Крузі Еріка Лукас використала новітній метод прогнозування, за яким врахувала ізостатичне коригування. Це процес, за якого земна кора поступово піднімається догори, адже звільняється від шарів льоду.

Що ховається під льодами Антарктиди

Під багатовіковими шарами льоду в Антарктиді від людей заховані каньйони, долини, гірські хребти зі згаслими вулканами, мікроорганізми. Крім усього, в Антарктиді найбагатші родовища золота, срібла, міді, заліза та платини, а також мінералів.

Вчені прораховують усі сценарії можливого танення льодовиків, і за найгіршим з них — до 2300 року розтане близько 120 тисяч квадратних кілометрів суші. Першими з льоду покажуться саме родовища дорогоцінних металів, зокрема золота.

Реклама

Хто претендуватиме на дорогоцінні метали Антарктиди

У випадку, якщо Антарктида справді почне настільки інтенсивно танути, на людство чекатимуть цікаві і дуже небезпечні часи. Не виключено, що заради ресурсів чимала кількість країн захоче воювати.

На ділянки, що за прогнозами мають розтанути одними з перших, вже претендують Аргентина, Чилі та Велика Британія. Це сектори, на які ці країни претендують історично.

Станом на зараз комерційне видобування в Антарктиді суворо заборонене. Дозволяються лише дослідження з науковою метою.

Науковці застерігають, що вже за 22 роки спливають міжнародні угоди щодо Антарктики, і, можливо, країни більше не захочуть продовжувати заборону на видобуток на континенті.

Реклама

Професор міжнародного права Тім Стівенс із Сіднейського університету припускає, що видобутки можуть і не розпочатися, адже Антарктида — вкрай недружнє середовище з екстремальними температурами, штормами. Та авторка дослідження Еріка Лукас вважає, що Антарктида перестане бути «законсервованим» континентом.

Договір про Антарктику: що це таке

Договір про Антарктику — це міжнародний договір, що був підписаний 1 грудня 1959 року у Вашингтоні. Він передбачає, що Антарктика використовується лише в мирних і наукових цілях. За договором забороняються війни та боротьба за ці території.

Нині до договору долучилися 54 країни, зокрема і Україна.

Серед головних положень договору про Антарктику є заборона військових баз та випробування зброї, свобода наукових досліджень, заборона територіальних претензій. Договір визначає правовий режим близько 10% поверхні Землі.