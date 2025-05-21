Величезний астероїд наблизиться до Землі вже сьогодні: чи є небезпека

Астероїд / © ТСН.ua

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Лише два дні тому, 19 травня, астрономи виявили новий астероїд, який отримав назву 2025 KF, і він вже сьогодні ввечері, 21 травня, наблизиться до Землі на дуже близьку відстань за космічними мірками.

Про це повідомило видання Space.

О 20:30 за Києвом астероїд 2025 KF пролетить повз Землю на відстані приблизно 115 000 км. Це приблизно третина відстані до Місяця і вважається досить близькою відстанню за космічними мірками. Найближчий проліт відбудеться над південним полярним регіоном Землі, після чого астероїд продовжить свій політ навколо Сонця по витягнутій орбіті.

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Вчені запевняють, що астероїд 2025 KF не становить небезпеки для Землі. Його розмір відносно невеликий, і навіть якби він потрапив в атмосферу, то згорів би, не завдавши шкоди людям та інфраструктурі. Він також пролетить повз Місяць на відстані понад 226 000 км.

З 1998 року NASA активно відстежує потенційно небезпечні навколоземні астероїди, виявивши близько 40 000 космічних каменів. Щороку десятки астероїдів розміром у кілька метрів і більше пролітають повз Землю на близькій відстані.

Наразі, за словами вчених, близько 4700 навколоземних астероїдів вважаються потенційно небезпечними, тобто можуть завдати шкоди людям. Однак розрахунки свідчать, що ймовірність зіткнення астероїда із Землею у цьому столітті вкрай мала.

Цікаво, що проліт 2025 KF не поб’є рекорд найближчого зближення. У 2020 році астероїд 2020 QG промчав повз Землю на відстані всього 2950 км, що ближче, ніж орбіти деяких супутників

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Вчені вважають небезпечними для Землі астероїди розміром понад 100 метрів, що знаходяться на відстані не більше 7,5 мільйона кілометрів від нашої планети. Будь-який з таких об’єктів дійсно може становити загрозу.

Нагадаємо, вчені зробили тривожний прогноз для льодовиків.