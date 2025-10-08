Величезний астероїд пролітає небезпечно близько від Землі, і NASA помітила його запізно

Астероїд

Над Землею пролетів невеликий, але небезпечно близький астероїд, який вчені виявили лише через кілька годин після того, як він пройшов свою найближчу до планети точку. Космічний камінь, названий 2025 TF, наблизився до Землі ближче, ніж Міжнародна космічна станція (МКС).

Про це повідомляє Daily Mail.

Астероїд-невидимка

Космічний об'єкт діаметром близько трьох метрів (9,8 фута) пролетів над Антарктидою вранці 1 жовтня, наблизившись на критично малу відстань — усього 428 кілометрів (265 миль).

Проте космічні агенції, включно з NASA, помітили його лише через кілька годин, коли астероїд зафіксувала система Catalina Sky Survey. Подальші спостереження, проведені обсерваторією Лас-Кумбрес (Австралія), дозволили точно встановити час максимального зближення: 01:47:26 за британським літнім часом.

Чому це тривожно?

Хоча Європейське космічне агентство (ЄКА) заявило, що об'єкт такого розміру "не становить значної небезпеки" (оскільки він, швидше за все, згорів би в атмосфері), його надзвичайно близький проліт викликав серйозне занепокоєння:

Загроза космічним апаратам: 2025 TF пройшов у межах орбіти МКС. Хоча на його шляху не було супутників чи космічних кораблів, навіть невеликий камінь міг завдати серйозної шкоди космічному апарату.

Слабка ланка планетарного захисту: Факт, що навіть найдосконаліші системи захисту виявили астероїд після його прольоту, підкреслює проблему виявлення малих, але потенційно небезпечних об'єктів.

"Виявлення об'єкта розміром один метр у безмежній темряві космосу, коли його місцезнаходження все ще невідоме, — це вражаюче досягнення," — зазначили в ЄКА, наголошуючи на складності завдання.

Цей випадок нагадує про інциденти, коли невеликі астероїди прослизають непоміченими. Найбільш відомий приклад — вибух 20-метрового астероїда над Челябінськом (Росія) 2013 року.

Тоді вчені взагалі не бачили об'єкт, оскільки він наближався з боку Сонця. Внаслідок вибуху, який вивільнив енергію, у 30 разів більшу за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму, було зруйновано 7200 будівель та госпіталізовано 1500 людей.

NASA класифікує астероїд як "потенційно небезпечний" лише якщо він має діаметр не менше 140 метрів (460 футів). Хоча 2025 TF занадто малий для цього статусу, його проліт свідчить, що системи планетарного захисту потребують подальшого вдосконалення, щоб запобігти подібним несподіванкам у майбутньому.

Наступного разу 2025 TF наблизиться до Землі 2087 року, але вже на безпечній відстані 5,9 мільйона кілометрів.