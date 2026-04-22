Велика піраміда в Гізі: нова теорія ставить під сумнів її справжнє походження

Походження Великої піраміди в Гізі знову опинилося в центрі уваги після нових заяв прихильників альтернативних історичних теорій. Вони ставлять під сумнів загальноприйняту версію про те, що монумент звели за часів правління фараона Хуфу близько 2600 року до нашої ери, і припускають, що споруда могла мати зовсім інше призначення.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Нову хвилю дискусій спричинив ведучий програми The Why Files Ей Джей Джентіле, який обговорив Велику піраміду в ефірі шоу Шона Райана. Під час розмови він озвучив теорію, згідно з якою всередині споруди могли відбуватися потужні хімічні реакції.

За словами Джентіле, у деяких ключових камерах нібито виявили залишки хлориду цинку, соляної та сірчаної кислот. Він стверджує, що поєднання цих речовин могло викликати хімічну реакцію з утворенням водню. Водень, як відомо, є високореактивним газом, який здатен швидко розширюватися та створювати хвилі тиску.

Прихильники цієї теорії вважають, що внутрішні шахти та камери піраміди могли бути спеціально спроєктовані для руху таких речовин униз під дією сили тяжіння. На їхню думку, це могло запускати хімічний процес, який, своєю чергою, створював енергію.

Джентіле також звернув увагу на матеріали, використані в будівництві. Зокрема, він заявив, що так звана Камера царя збудована з рожевого граніту, багатого на кварц. За його словами, кварц під тиском може створювати електрику завдяки п’єзоелектричному ефекту.

Окрім цього, за версією прихильників гіпотези, Велика галерея могла посилювати звукові коливання, що впливали б на хімічні реакції. Також вони припускають, що значні підземні води під плато Гіза могли створювати природний резонанс.

Ще одним аргументом на користь цієї версії Джентіле назвав мідні стрижні, які, за його словами, були виявлені під деякими частинами комплексу. Він вважає, що вони могли спрямовувати енергію з підземних камер угору.

Також прихильники альтернативної теорії вказують на різні типи вапняку, використані всередині та зовні піраміди. На їхню думку, вони могли діяти як провідники та ізолятори, підсилюючи електричні ефекти. Крім того, деякі дослідники припускають, що на вершині піраміди колись міг бути золотий верхівковий камінь, який міг слугувати провідником.

Попри ці припущення, сам Джентіле визнав, що в його теорії є слабке місце. Через це він висловив думку, що споруда могла бути створена ще до появи давньоєгипетської цивілізації, а єгиптяни лише знайшли її та пристосували до власних потреб.

«Я застряг у тому, що ми не бачимо жодних доказів того, що вони зробили з цією силою», — зазначив Джентіле.

Окремо знову згадали й популярну в 1990-х роках «теорію кореляції Оріона». Вона стверджує, що три піраміди в Гізі навмисно розташовані так, щоб відображати три зірки Пояса Оріона, які в давньоєгипетській міфології асоціювалися з богом Осірісом.

Прихильники цієї гіпотези вважають, що розташування споруд відповідає вигляду неба близько 10 500 року до нашої ери. На цій підставі вони припускають, що піраміди або їхній початковий проєкт можуть бути значно старшими за офіційну дату будівництва.

Втім, провідні єгиптологи не погоджуються з такими твердженнями. Згідно з науковим консенсусом, Велика піраміда була зведена приблизно 4500 років тому як гробниця фараона Хуфу за часів Четвертої династії Єгипту.

Науковці посилаються на численні археологічні докази. Зокрема, йдеться про написи, залишені робітничими бригадами, дані про видобуток вапнякових блоків поблизу місця будівництва, а також свідчення транспортування матеріалів Нілом. Єгиптологи також вважають, що для зведення піраміди використовували пандуси, скоординовану працю та інженерні знання того часу.

