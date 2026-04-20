Велика піраміда Єгипту: хто її будував і яке призначення вона мала насправді — нове дослідження

Таємниця Великої піраміди / © Associated Press

Походження Великої піраміди Єгипту знову під сумнівом. Дослідники вагаються щодо загальноприйнятої дати її будівництва, а саме. близько 2600 року до нашої ери за правління фараона Хуфу.

Про це йдеться в The Shawn Ryan Show.

Традиційна єгиптологія свідчить, що піраміду звели давні робітники з вапнякових блоків, видобутих поблизу, і що вона слугувала гробницею правителя IV династії близько 4500 років тому. Водночас альтернативні дослідники припускають, що споруда може бути значно давнішою або мати інше призначення.

Єгипетська піраміда могла бути енергетичною системою — гучна гіпотеза

Ведучий проєкту The Why Files (популярний YouTube-канал та подкаст, де йдеться про дослідження дивних та загадкових явищ тощ — ред.) Ей Джей Джентіле в ефірі The Shawn Ryan Show заявив, що всередині ключових камер піраміди були виявлені сліди речовин, які можуть свідчити про хімічні реакції.

«Є докази наявності хлориду цинку з одного боку, а також соляної та сірчаної кислот — з іншого», — сказав він.

Джентіле також припустив, що це може вказувати на можливі реакції всередині споруди.

Він вважає, що поєднання таких речовин могло спричиняти реакції всередині піраміди, що породжує припущення про її можливу функцію, відмінну від гробниці.

Прихильники цієї гіпотези вважають, що піраміда могла бути складнішим технологічним об’єктом, ніж прийнято вважати, що ставить питання про її справжніх будівничих.

Що кажуть єгиптологи

Водночас єгиптологи відкидають ці версії, наголошуючи на наявності численних археологічних доказів будівництва піраміди за часів Стародавнього Єгипту. Дослідники також вказують на знайдені записи про транспортування каміння вздовж Нілу та використання рамп і організованої праці.

Джентіле також поставив під сумнів традиційну версію походження піраміди.

«Вважається, що це гробниця Хуфу, але в жодній піраміді не знаходили мумії. Єгиптологи кажуть, що їх нібито викрали, але доказів цього немає», — вважає він.

Ідея про значно давніше походження пірамід набрала популярності ще у 1990-х роках завдяки альтернативним теоріям, зокрема «теорії кореляції Оріона», яка пов’язує розташування пірамід із сузір’ям Оріона.

Деякі прихильники вважають, що така орієнтація відповідає небу близько 10 500 року до н. е., що породжує припущення про набагато давніше походження комплексу. Однак більшість фахівців відкидають ці твердження.

Джентіле також припустив, що піраміда могла функціонувати як своєрідна енергетична система, де внутрішні камери використовували гравітацію для запуску хімічних реакцій.

«Її конструкція дозволяє речовинам рухатися вниз під дією гравітації, що могло створювати водневі реакції», — зазначив він.

За його словами, гранітні камери з високим вмістом кварцу могли генерувати електричний ефект під тиском.

Попри ці гіпотези, наукова спільнота продовжує дотримуватися традиційної версії про будівництво Великої піраміди як гробниці фараона Хуфу із застосуванням відомих на той час інженерних технологій.

Зазначимо, що ім’я Хеопс — це грецька форма імені, тоді як давньоєгипетською мовою фараона звали Хуфу. Тому в науковій літературі найчастіше зустрічається назва «піраміда Хуфу».