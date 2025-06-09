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- Наука та IT
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Велике оновлення для iPhone: Apple анонсувала iOS 26 із дизайном "Liquid Glass"
Головна інновація — повноцінний редизайн інтерфейсу з новою мовною концепцією «Liquid Glass», а також оновлення багатьох вбудованих застосунків.
Компанія Apple представила iOS 26 — своє нове велике оновлення для iPhone, що можна буде протестувати особисто вже восени 2025 року.
Про це стало відомо під час WWDC 2025, пише theverge.
«Apple змінює схему нумерації iOS: тепер велике оновлення носить номер року, наступного за анонсом. Тож замість iOS 19 ми отримаємо iOS 26, адже анонс відбувся у 2025‑му», — йдеться у повідомленні.
Редизайн інтерфейсу: що відомо про зміни
До великого оновлення iPhone входять наступні зміни:
екран блокування — час займає значно більше місця — виглядає ефектно та сучасно.
Камера — мінімалістичний інтерфейс — багато кнопок приховано для чистішого вигляду.
Safari — веб‑сторінки тепер «по краях» екрану, вкладкова панель «плаває» над контентом.
Телефон і дзвінки
Call Screening — автоматичний прийом або утримання дзвінків на вашому пристрої.
Щодо фонів чату, то тут можна обирати із запропонованих або завантажити власні, навіть згенеровані Image Playground.
В опитуваннях тепер можна створити голосування. Apple Intelligence навіть запропонує вам це зробити.
Також стало відомо про індикатори набору тексту в групових чатах, нові здібності емодзі та AI. А щодо Genmoji, то тепер можна об’єднувати два емодзі для створення нового.
І ще декілька оновлень:
Image Playground + ChatGPT — генерація зображень прямо у Messages.
Live Translation — Apple Intelligence в реальному часі перекладатиме вашу переписку або голосові/FaceTime‑дзвінки. Все виконується на пристрої, без передачі в мережу. Розробники зможуть впроваджувати цю функцію через API.
Apple Music
Перекладу та озвучування текстів пісень теж торкнулися зміни. Тепер пісні можна зрозуміти й вимовляти правильно.
А ще:
AutoMix — плавне DJ‑перемикання між треками.
Закріплення улюбленців — виконавців і плейлисти можна фіксувати для швидкого доступу.
Apple Maps
Програма тепер авчатиметься вашому маршруту, сповіщатиме про затори та зміни.
Ви зможете переглядати свою історію поїздок та легко ділитися місцями з друзями.
Wallet
Цифрове посвідчення — восени з’явиться можливість додати ID у Wallet.
Посадки та карти аеропорту — новий вигляд boarding pass з картами терміналів.
Apple Pay + AI — аналіз і відстеження покупок навіть за межами Apple Pay.
Ігри
Окремий додаток Games теж змінився. Тепер є доступ до бібліотеки скачаних ігор App Store та Apple Arcade.
Play Together дозволить побачити, у що грають друзі, та взяти участь у челенджах із лідербордами.
Visual Intelligence
Розпізнавання об’єктів: зробили скриншот — можна пошукати річ (наприклад, куртку в соцмережах) через Google.
Скріншоти подій — швидке додавання в календар.
ChatGPT на екрані: можна ставити питання про те, що ви бачите в інтерфейсі.
У підсумку, можна сказати, що iOS 26 — це вже не просто нова версія, а іноваційний підхід: світлий прозорий дизайн, інтелектуальні функції на пристрої, зручність в усіх застосунках.
Як стало відомо оновлення очікуються вже восени 2025 року.
Нагадаємо, Apple також тестує імплант, що зчитує мозкові сигнали для керування смартфоном.