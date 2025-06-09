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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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64
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3 хв

Велике оновлення для iPhone: Apple анонсувала iOS 26 із дизайном "Liquid Glass"

Головна інновація — повноцінний редизайн інтерфейсу з новою мовною концепцією «Liquid Glass», а також оновлення багатьох вбудованих застосунків.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Велике оновлення для iPhone: Apple анонсувала iOS 26 із дизайном "Liquid Glass"

Apple представила iOS 26 — своє наступне велике оновлення для iPhone

Компанія Apple представила iOS 26 — своє нове велике оновлення для iPhone, що можна буде протестувати особисто вже восени 2025 року.

Про це стало відомо під час WWDC 2025, пише theverge.

«Apple змінює схему нумерації iOS: тепер велике оновлення носить номер року, наступного за анонсом. Тож замість iOS 19 ми отримаємо iOS 26, адже анонс відбувся у 2025‑му», — йдеться у повідомленні.

Редизайн інтерфейсу: що відомо про зміни

До великого оновлення iPhone входять наступні зміни:

  • екран блокування — час займає значно більше місця — виглядає ефектно та сучасно.

  • Камера — мінімалістичний інтерфейс — багато кнопок приховано для чистішого вигляду.

  • Safari — веб‑сторінки тепер «по краях» екрану, вкладкова панель «плаває» над контентом.

Телефон і дзвінки

Call Screening — автоматичний прийом або утримання дзвінків на вашому пристрої.

Щодо фонів чату, то тут можна обирати із запропонованих або завантажити власні, навіть згенеровані Image Playground.

В опитуваннях тепер можна створити голосування. Apple Intelligence навіть запропонує вам це зробити.

Також стало відомо про індикатори набору тексту в групових чатах, нові здібності емодзі та AI. А щодо Genmoji, то тепер можна об’єднувати два емодзі для створення нового.

І ще декілька оновлень:

  • Image Playground + ChatGPT — генерація зображень прямо у Messages.

  • Live Translation — Apple Intelligence в реальному часі перекладатиме вашу переписку або голосові/FaceTime‑дзвінки. Все виконується на пристрої, без передачі в мережу. Розробники зможуть впроваджувати цю функцію через API.

Apple Music

Перекладу та озвучування текстів пісень теж торкнулися зміни. Тепер пісні можна зрозуміти й вимовляти правильно.

А ще:

  • AutoMix — плавне DJ‑перемикання між треками.

  • Закріплення улюбленців — виконавців і плейлисти можна фіксувати для швидкого доступу.

Apple Maps

Програма тепер авчатиметься вашому маршруту, сповіщатиме про затори та зміни.

Ви зможете переглядати свою історію поїздок та легко ділитися місцями з друзями.

Wallet

  • Цифрове посвідчення — восени з’явиться можливість додати ID у Wallet.

  • Посадки та карти аеропорту — новий вигляд boarding pass з картами терміналів.

  • Apple Pay + AI — аналіз і відстеження покупок навіть за межами Apple Pay.

Ігри

Окремий додаток Games теж змінився. Тепер є доступ до бібліотеки скачаних ігор App Store та Apple Arcade.

Play Together дозволить побачити, у що грають друзі, та взяти участь у челенджах із лідербордами.

Visual Intelligence

  • Розпізнавання об’єктів: зробили скриншот — можна пошукати річ (наприклад, куртку в соцмережах) через Google.

  • Скріншоти подій — швидке додавання в календар.

  • ChatGPT на екрані: можна ставити питання про те, що ви бачите в інтерфейсі.

У підсумку, можна сказати, що iOS 26 — це вже не просто нова версія, а іноваційний підхід: світлий прозорий дизайн, інтелектуальні функції на пристрої, зручність в усіх застосунках.

Як стало відомо оновлення очікуються вже восени 2025 року.

Нагадаємо, Apple також тестує імплант, що зчитує мозкові сигнали для керування смартфоном.

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