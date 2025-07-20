Велике стиснення знищить Всесвіт: учені назвали точний час початку катаклізму

Всесвіт. Ілюстративне зображення / © Freepik

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Нові дослідження «темної енергії» свідчать, що найімовірнішим кінцем Всесвіту стане Велике стиснення, внаслідок якого весь простір знову згорнеться у нескінченно щільну сингулярність, як це було до «Великого вибуху».

У нещодавньому дослідженні вчені з Корнельського університету точно розрахували, коли може початися ця подія, повідомляє Daily Mail.

Велике стиснення, по суті, стане протилежністю Великого вибуху, який започаткував Всесвіт 13,8 мільярда років тому.

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Якщо після Великого вибуху Всесвіт швидко розширювався, а розпечена матерія охолоджувалась, під час Великого стиснення цей процес відбуватиметься у зворотному напрямку — простір буде ущільнюватися і ставати гарячішим.

Вчені вважають, що нинішнє розширення Всесвіту зумовлене так званою темною енергією, яка, за останніми даними, послаблюється.

Якими будуть ознаки кінця світу

Доктор Хоанг Нян Луу, дослідник Міжнародного центру фізики Доностії зауважив, що зміни відбуваються в часових масштабах мільярдів років, тому назагал вони будуть непомітними.

Попереджувальні знаки можуть помітити астрономи, які спостерігають за далекими галактиками і бачать, що Всесвіт розширюється. Ймовірно, у якийсь момент спостереження покажуть, що галактики рухаються у зворотному напрямку.

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Як пояснив професор Аві Леб, фізик-теоретик з Корнельського університету, першою очевидною ознакою того, що Всесвіт змінюється, стане зростання космічної температури.

Він прогнозує, що приблизно через 13 мільярдів років щільність енергії у Всесвіті буде приблизно в 1000 разів вищою, ніж зараз. Всього через півмільярда років після цього вона буде ще в 1000 разів вищою, що призведе до того, що Всесвіт набуде «кімнатної температур».

Протягом кількох мільйонів років увесь Всесвіт буде таким же гарячим, як поверхня Сонця.

Зрештою, Всесвіт досягне «температури Планка» — найвищої можливої температури згідно з нашими моделями фізики.

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Як загине Всесвіт

Під час Великого стиснення Всесвіт зрештою стане настільки щільним, що планети та зірки злиються в одне внаслідок колапсу. Це означає, що планети Сонячної системи будуть зближуватися все більше і більше, поки не зіткнуться.

Професор Леб каже, що в останні моменти стискання, Всесвіт буде навіть щільнішим, ніж простір всередині атома.

Коли Всесвіт стане ще щільнішим за атомне ядро, вся матерія в космосі знову буде стиснута у первісний стан.

Єдиним у Всесвіті, що переживе цей перехід, будуть чорні діри, які процвітатимуть, харчуючись щільною матерією навколо них.

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Зрештою, цей хаос з чорних дір та елементарних частинок буде розчавлений в одну нескінченно щільну точку, відому як сингулярність, що призведе до кінця існування Всесвіту.

Коли станеться Велике стиснення

Професор Генрі Тай, провідний космолог з Корнельського університету, стверджує, що Велике стиснення почнеться приблизно через 11 мільярдів років.

Фаза стиснення триватиме близько 8,5 мільярдів років, перш ніж Всесвіт повністю колапсує в сингулярність.

Професор Тай каже: «Перед великим стиском, приблизно через 5 мільярдів років, Сонце використає своє паливо та почне різко зростати».

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Його зовнішні шари розширюватимуться, доки не поглинуть значну частину Сонячної системи, і він стане тим, що астрономи називають червоним гігантом. Зрештою, він перетвориться на крихітного білого карлика.

«Щоб вижити, людству доведеться переселятися на край нашої Сонячної системи або далі. У нас є кілька мільярдів років, щоб підготуватися до цієї подорожі», — зазначив науковець.

Нагадаємо, науковці також попередили прол найбільш катастрофічний сценарій кінця світу, який вони називають розпадом хибного вакууму.