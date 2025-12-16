“Велике танення” наближається: коли Земля втратить більшість льодовиків і чим це загрожує людству

Танення льодовиків / Ілюстративне фото / © Associated Press

Реклама

Світ стоїть на порозі «великого танення» гірських льодовиків. Майбутні покоління можуть успадкувати планету, де льодовики стануть рідкісним явищем. Нове дослідження швейцарських вчених показує, що пік зникнення льодовиків може настати менш ніж за два десятиліття, а до кінця століття їхня кількість скоротиться вдесятеро.

Про це пише IFL Science з посиланням на результати дослідження вчених з Федеральної вищої технічної школи Цюриха (ETH Zürich), опубліковані в журналі Nature Climate Change.

Наразі наша планета є домом для понад 200 000 льодовиків, але якщо зміну клімату не зупинити, ця цифра може впасти до 18 000 вже протягом цього століття.

Реклама

Що таке «пік танення»

Вчені намагалися визначити момент, коли кількість льодовиків, що зникають за один рік, досягне свого максимуму.

Оптимістичний сценарій (+1,5°C): Якщо світ обмежить потепління, «пік танення» настане близько 2041 року . Тоді за один рік зникне приблизно 2000 льодовиків.

Сценарій «як завжди» (+4°C): Якщо температура на планеті зросте в середньому на 4 градуси, пік зміститься на 2055 рік, але буде набагато руйнівнішим — ми втрачатимемо по 4000 льодовиків щорічно.

«Вперше ми визначили роки, коли зникне кожен окремий льодовик на Землі», — заявив провідний автор дослідження Ландер Ван Тріхт.

Альпи та Анди під загрозою

Статистика «виживання» льодовиків до 2100 року виглядає жахливо, особливо для популярних туристичних регіонів.

За сценарію сильного потепління (+4°C):

Реклама

Альпи: залишиться лише 20 льодовиків (менше 1% від нинішніх). Навіть середні за розміром, такі як Ронський льодовик, зникнуть.

Скелясті гори: виживе близько 100 льодовиків (<1%).

Анди та Центральна Азія: втратять від 94% до 96% свого льоду.

Чому це важливо

Зникнення льодовиків — це не лише зміна пейзажу. Навіть невеликі льодовики діють як системи життєзабезпечення для місцевих громад.

«Кожен льодовик прив’язаний до місця, історії та людей, які відчувають його втрату», — наголосив Ван Тріхт.

Вони забезпечують питну воду, зрошення для сільського господарства та роботу гідроелектростанцій. Якщо ці «крижані вежі» розтануть, мільйони людей можуть залишитися без води.

Нагадаємо, зміни в океані прискорюють танення льодовиків у Східній Антарктиді. А саме центральні її райони нагріваються значно швидше, ніж передбачали кліматичні моделі.