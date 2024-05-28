Венера виявилася "більш живою" ніж вважалося: вчені виявили на планеті схожість з Землею

Поверхня Венери, другої планети від Сонця, вкрита численними вулканами. Але досі вчені вважали, що вулканічна активність на планеті припинилась понад два мільйони років тому. Нове дослідження стверджує, що планета, яку вважали геологічно "мертвою", насправді може бути досі активною, на що вказують ймовірні потоки лави, які зафільмував орбітальний апарат Magellan понад 30 років тому.

Про це пише IFL Science.

У 1990-х роках космічний корабель NASA Magellan вивчав поверхню Венери за допомогою радару, що здатний "бачити" крізь хмари, якими огорнута планета. Але у той час виявити свіжі лавові потоки було складно. Натомість аналіз зображень, проведений за допомогою сучасного програмного забезпечення, дозволив виявити два величезні потоки лави

Геологічна структура Венери відрізняється від Землі. З огляду на відсутність тектоніки венеріанських плит – основної рушійної сили вулканізму на Землі – вчені хотіли б дізнатися, що змушує вулкани планети вивергатися. Але цю загадку, скоріш за все вдасться розгадати тільки майбутнім місіям, як зможуть висадитися на поверхню Венери. Очікується, що мрії вчених про подорож на Венеру можуть здійснитися у наступному десятилітті.

В обох випадках нові яскраві області, здається, відхиляються від топографічних перешкод, як це робить лава, а за розміром їх можна порівняти з виверженням вулкана Кілауеа на Гавайях 2018 року.

Знімки, зроблені Magellan не дають можливості встановити глибину лавових потоків, а отже і об'єм викидів. Проте вчені підрахували швидкість потоків і порівняли її з аналогічними земними показниками за останні 180 мільйонів років.

"Отже, згідно з цими розрахунками, Венера не тільки може бути набагато вулканічно активнішою, ніж передбачалося раніше, але її вулканічна активність також може бути того ж порядку величини, що і на Землі", — стверджують вчені.

На думку дослідників, виверження вулканів на Венері можуть відбуватися просто зараз.

Нагадаємо, вчені стверджують, що населених планет набагато більше, ніж вважалося раніше. Автори дослідження вважають, що за межами традиційної зони населеності зірки можуть існувати рідка вода і потенційно придатні для життя умови.

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