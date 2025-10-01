Венерина мухоловка виявилася розумнішою, ніж ми думали: що показав експеримент

Венерина мухоловка. Фото: Noah Elhardt/CC BY-SA 2.5

Реклама

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) відома своєю здатністю миттєво закривати пастку, щойно в неї потрапляє здобич. Хоча цей процес давно вивчали, його молекулярний механізм залишався невідомим. Нове дослідження японських біологів пролило світло на те, як рослина визначає момент для спрацьовування.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Рослина приваблює комах фруктовим ароматом. Коли жертва торкається чутливих волосків усередині листка, мухоловка реагує на подразнення. Дослідники з Університету Сайтами виявили, що в основі роботи цих волосків лежить іонний канал, який діє як підсилювач сигналу. Він перетворює фізичний дотик на електричний імпульс і сплеск кальцієвих іонів. Якщо подразнення незначне, реакція залишається локальною. Однак при повторних або сильних сигналах виникає масштабна відповідь, яка поширюється по всій рослині й запускає закриття пастки.

Реклама

Щоб простежити ці процеси, вчені створили мухоловку з флуоресцентним білком. Завдяки цьому вони змогли побачити, як саме сигнали рухаються всередині рослини. Дослідження також показало, що сенсорні волоски складаються з двох типів клітин: одні перетворюють механічний стимул на кальцієві імпульси, а сусідні клітини передають ці сигнали далі.

Раніше біологи вже встановили, що мухоловка здатна «рахувати» кількість стимулів і закриває пастку лише після того, як дотики перевищують певний поріг. Інші роботи вказували, що коливання кальцію виконують функцію короткочасної пам’яті рослини.

Експерименти підтвердили: навіть без нервової системи венерина мухоловка має складний молекулярний механізм, який дозволяє їй ефективно відрізняти випадкові сигнали від реальної здобичі. Після спрацювання пастка залишається замкненою 5–12 днів, перетравлюючи жертву, а згодом відкидає порожню оболонку.

Нагадаємо, нове дослідження виявило хімічні скам’янілості в осадових породах, які вказують, що морська губка, а не динозаври чи риби, була однією з перших тварин на Землі.