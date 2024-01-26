Вертоліт NASA на Марсі здійснив останній політ і вийшов із ладу

У NASA повідомили про припинення місії дрона-вертольота Ingenuity. Щонайменше одна з його лопатей отримала пошкодження під час останнього польоту. Це означає, що Ingenuity більше не підніметься в небо Червоної планети.

Про це пише Space.

Вертоліт Ingenuity здійснив свій 72-й політ. Апарату не вдалося виконати його програму: через збій у роботі навігаційної системи він був змушений здійснити дострокову посадку. Це сталося через те, що маршрут гелікоптера пролягав над піщаною ділянкою, де практично не було каміння або якихось інших утворень, які можна було б використовувати як орієнтир.

Згідно з повідомленням NASA, перший у світі літальний апарат, який здійснював польоти на іншій планеті, зазнав ушкодження однієї з лопатей несучого гвинта і більше ніколи не зможе злетіти.

Коли вертоліт Ingenuity опинився на висоті 1 метр над поверхнею Марса, вчені з NASA втратили з ним зв'язок. Його було відновлено і, здавалося б, усе йде за планом, але наступні дані і зображення, які передав Ingenuity на Землю, показали, що сталася аварія.

За майже 3 роки польотів на Марсі Ingenuity подолав у 14 разів більшу відстань і в 33 рази довше перебував у повітрі, ніж планували вчені. Цей літальний апарат здійснив вражаючі 72 польоти на Марсі.

Раніше стало відомо, що у NASA розпочали роботу над створенням тонколистового ядерного ізотопного ядерного ракетного двигуна, що буде легшим і дешевшим у виробництві. Це дасть змогу створювати необхідну тягу для швидких переміщень у космосі.

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