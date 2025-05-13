Весь час помилялися: вчені з’ясували, яка планета насправді найближча до Землі

Меркурій.

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Вчені з NASA та Центру інженерних досліджень армії США здійснили несподіване відкриття: не Венера, а саме Меркурій є найближчою до Землі планетою в середньому. Це спростовує десятиліттями поширене уявлення про планетарне сусідство.

Про це пише Farming Dale.

Дослідники використали нову методику – “метод точки-кола”, яка враховує середню відстань між планетами протягом тривалого часу, а не лише моменти найближчого зближення. Результати показали: завдяки своїй близькості до Сонця та швидкому обертанню, Меркурій проводить більше часу на одній стороні з Землею, ніж інші планети.

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Більше того, за цими ж обрахунками, Меркурій є найближчою планетою для всіх інших планет Сонячної системи – від Венери до Нептуна.

Це відкриття змінює підхід до планування міжпланетних досліджень. Попри екстремальні умови – від -173°C до +427°C – автоматизовані місії, як-от BepiColombo та MESSENGER, уже почали вивчення поверхні Меркурія. У майбутньому близькість планети може стати перевагою для наукових апаратів, навіть якщо про пілотовані місії поки не йдеться.

Довгий час вважалося, що найближчою планетою є Венера, через її періодичні візуальні зближення з Землею. Проте це хибне уявлення зберігалося через узагальнення, двозначність і відсутність глибшого аналізу в освітніх та наукових колах.

Нові дані мають вплинути на перегляд підручників, методик викладання, а також на стратегії аерокосмічних місій. Астрономи закликають переосмислювати навіть базові уявлення, аби краще розуміти структуру Сонячної системи.

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