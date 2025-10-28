"Веселкова чаша" віком 2200 років: шукач-аматор знайшов найстарішу кельтську монету Саксонії

Найстаріша монета Саксонії — кельтський квартер-стартер

Унікальне археологічне відкриття переписало нумізматичну історію німецької землі Саксонія: шукач-аматор Даніель Фест виявив поблизу Лейпцига золоту кельтську монету — квартер-статер віком 2200 років. Ця крихітна монета, яка датується III століттям до нашої ери, офіційно визнана найстарішою відомою монетою Саксонії та доводить існування стійких торгівельних зв’язків з кельтськими племенами задовго до того, як раніше припускали археологи.

Про це пише Arkeonews.

Знахідка «дзеркальних» об’єктів

Крихітний артефакт, який важить трохи більше ніж два грами та менший за монету в один цент, майже повністю виготовлений із чистого золота. Монета була викарбувана серед кельтських племен, які мешкали в Центральній Європі.

Що зображено на монеті:

Аверс: несе стилізовану голову тварини, імовірно, оленя, з виразними очима, рогами та округлим чолом.

Реверс: прикрашений розімкнутою гривною (торком) із потовщеними кінцями, округлою зіркою та центральною сферою — ці мотиви були поширені серед кельтських громад Північної Богемії.

Доктор Регіна Смолнік, державний археолог Саксонії, наголосила, що кельтські монети винятково рідкісні на схід від традиційних кельтських територій.

«Хоча Саксонія лежала за межами районів кельтських поселень, ця знахідка доводить, що існували послідовні обміни та зв’язки. Це була не обігова монета в економічному сенсі, а, ймовірно, предмет статусу або символічна цінність, що належала місцевій еліті, яка торгувала з кельтами», — заявила Смолнік.

Легенда про «Веселкову чашу» та цінність знахідки

Через свою опуклу форму, монета належить до класу кельтських золотих виробів, які отримали прізвисько «Regenbogenschüsselchen» — «веселкові чаші». Цей термін походить від стародавнього народного повір’я про те, що там, де веселка торкається землі, лежить скарб. Фермери часто знаходили такі чашоподібні монети на своїх полях після сильного дощу, що зміцнювало міф про те, що вони впали з неба.

До цього часу найстарішою відомою монетою Саксонії був срібний бюшельквінар, знайдений у 2007 році та датований початком І століття до нашої ери. Золота монета з Гундорфа (Лейпциг) пересуває монетний рекорд Саксонії на понад століття назад. Невдовзі знайдений квартер-статер можна буде побачити в експозиції одного з музеїв Дрездена.

