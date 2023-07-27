“Ви бачили тіло інопланетянина?”: колишні пілоти свідчили в Конгресі США про НЛО

У середу, 26 липня, троє американських військових пілотів у відставці дали свідчення на слуханнях у Палаті представників США щодо непізнаних аномальних явищ, відомих як НЛО. Вони стверджують, що ці спостереження є проблемою національної безпеки.

Про перебіг слухань повідомляє CNN.

Колишній пілот ВМС Раян Грейвс, який зараз очолює групу Americans for Safe Aerospace, засновану, щоб спонукати пілотів повідомляти про інциденти з НЛО, вважає, що якщо ці об’єкти є іноземними безпілотниками, то це актуальне питання національної безпеки, а якщо це “щось інше” - це проблема для науки. “У будь-якому випадку непізнані об’єкти викликають занепокоєння щодо безпеки польотів”, – наголосив він він.

За словами колишнього пілота, його ескадрилья неодноразово стикалася з таємничими літаючими об’єктами, які могли залишатися нерухомими, незважаючи на ураганний вітер.

При цьому він зауважив, що очевидцям потрібен більший захист для своїх свідчень, оскільки військових, які повідомляють про НЛО, відправляють на перевірку, включно із психологічними тестами, і зрештою можуть позбавити роботи.

Колишній командир ескадрильї ВМС США Девід Фравор розповів, що облетів НЛО під час польоту на своєму F/A-18F Super Hornet над Тихим океаном у 2004 році. Фрейвор описав об’єкт як гладкий циліндр без крил. Відеозапис інциденту було розсекречено у 2020 році разом із двома іншими відеозаписами НЛО.

Небезпекою від цих об’єктів колишній пілот назвав їхню здатність вимикати радар на літаку, через що йому довелося вручну знімати зображення з одного з об’єктивів. "Це викликає занепокоєння. Не тільки те, як вони працюють, але їхні внутрішні можливості робити ці речі”, - сказав він.

Колишній офіцер розвідки Девід Груш, який служив у Цільовій групі з невпізнаних аномальних явищ, стверджував, що уряд США володіє не лише залишками НЛО, які зазнали аварії, але й останками нібито “нелюдей”, що були пілотами цих апаратів.

Представник Ненсі Мейс, республіканка з Північної Кароліни, намагалася змусити його розповісти, що він знає про неземні тіла, розпитуючи про “біологічні елементи” з розбитих кораблів. Посилаючись на свої попередні інтерв’ю ЗМІ, Груш відповів, що “біологічні препарати були частиною цих досліджень”.

Конгресмен Ерік Берлісон, республіканець від Міссурі, який був одним із найбільш скептично налаштованих законодавців, прямо запитав Девіда Груша, чи бачив він інопланетний корабель або тіло.

Груш відповів, що не може обговорювати, чи бачив він космічний корабель у “публічному місці”, але зізнався, що не бачив інопланетного тіла.

Бурлісон сказав, що йому важко повірити, що істота, яка технологічно може подолати мільярди кілометрів, щоб дістатися до нас, буде достатньо “некомпетентною”, щоб вчинити аварію на Землі.

Нагадаємо, республіканець Тім Берчетт, член комітету Палати представників Конгресу США, який займається слуханнями у справі про факти розслідування випадків появи НЛО, заявив про те, що інопланетяни існують. І уряд США знає про них від кінця 19 століття.

Читайте також: