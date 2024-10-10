Вибух на Сонці: Землю накрила потужна магнітна буря

Це вже друга подібна буря від травня цього року.

Сонце випустило велику кулю плазми та магнітного поля, яка вдарила по Землі 10 жовтня. Вона викликала потужну магнітну бурю.

Про це повідомляє Science Alert.

"Наразі очікується, що вона прибуде завтра вранці або опівдні за східним часом і, можливо, продовжиться до наступного дня", - зазначив Шон Даль із Центру прогнозування космічної погоди.

За даними порталу Meteoagent, магнітні бурі на нашій планеті не вщухають вже більше тижня. Нинішні обурення позначені як сильні, К-індекс перевищив 8. За прогнозами, магнітна буря на Землі затягнеться до 12 жовтня.

Востаннє такі бурі було зафіксовано 2005 року. Очікується, що внаслідок цієї бурі на Землі можна буде спостерігати яскраве полярне сяйво навіть на середніх широтах. Це означає, що в четвер і п'ятницю навіть жителі України зможуть побачити це приголомшливе атмосферне явище.

Читайте також: