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- Наука та IT
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Від страху холоне не кров, а ніс: учені пояснили незвичайну реакцію людини на стрес
Емоційний стрес і синіння кінчика чи спинки носа пов’язані з реакцією судинної системи та вегетативної нервової системи.
Учені досліджували те, як змінюється приплив крові до обличчя, коли ми відчуваємо емоції, пов’язані зі стресом і страхом. За допомогою тепловізійної зйомки дослідники змогли зафіксувати «носовий провал», який постійно виникає в стресових ситуаціях.
Про це пише Independent.
Під час експерименту проводився експрес-тест, у якому учасникам спершу транслювали білий шум у навушниках, а потім давали 3 хвилини на підготовку 5-хвилинної промови про «роботу-мрію». Весь цей час члени комісії мовчки дивилися на них.
У цей же час за допомогою тепловізійної зйомки вчені відстежували зміну кровотоку в обличчі учасників експерименту. У кожного з 29 добровольців температура носа знизилася на 3-6 градусів за Цельсієм.
Дослідники вважають, що зміни в кровотоці починаються під час активації системи збудження. Річ у тім, що людський мозок і тіло еволюціонували так, щоб реагувати на зовнішні подразники підвищеною пильністю.
У цей де час зір є основним сенсорним інструментом у всіх приматів. За словами вчених, люди пристосовані до посилення уваги до візуального оточення. Це своєю чергою зменшує приплив крові до інших частин тіла.
Ця зміна спричиняє звуження судин навколо носа, що, своєю чергою, призводить до помітного зниження температури кінчика носа порівняно зі станом спокою.
Нагадаємо, американський психолог Елі Сусман запропонував боротися зі стресом за допомогою простих мікропрактик тривалістю до 30 секунд, які підходять для людей зі щільним графіком.