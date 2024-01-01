Від світанку до заходу сонця: робот NASA зняв дивовижний таймлапс дня на Марсі (відео)

Кадри були зроблені під час 4002-го марсіанського дня.

Марсохід NASA Curiosity, який досліджує Марс, зняв 12 годин на планеті від світанку до заходу сонця.

Про це пише Space.

Роботизований ровер мав час простою протягом листопада. Але замість того, щоб відпочивати, робот знімав приголомшливі кадри світанку та сутінок.

Curiosity зняв два чорно-білі ролики 8 листопада під час 4002-го марсіанського дня. У відео, яке складається зі знімків, зібраних за 24 години, 37 хвилин та 22-секунди, можна побачити тінь марсохода, який дрейфує над поверхнею.

Наземна команда сподівалася побачити марсіанські хмари або пилові вихорі, що дмуть поверхнею Червоної планети, але на кадрах не помітили погодні умови.

На відео показано долину, вирізану в горі Шарп або Еоліс Монс, 5-кілометровій горі в області кратера Гейла Червоної планети.

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Curiosity вивчає регіон від моменту його приземлення 2012 року. Він був запущений з мису Канаверал 26 листопада 2011 року.

Нагадаємо, раніше апарат NASA вперше зафіксував панорамний краєвид Червоної планети. Нові зображення, які фіксують прозорі шари хмар і пилу, допоможуть вченим краще зрозуміти атмосферу Марса.

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