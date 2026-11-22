Чим займаються таргани в Амазонії / © Unsplash

Реклама

Щовечора, приблизно за п’ятнадцять хвилин до шостої, на невисокому амазонському чагарнику в Бразилії розпускаються квіти. Спершу вони пахнуть ледь вловимо, та щойно аромат густішає, стеблами пониклих суцвіть починає сочитися солодкий нектар. Близько сьомої на цей запах сповзаються перші комахи, а саме — таргани.

Про це пише Science Alert.

Реклама

Вчені з’ясували, що після настання темряви в Амазонії таргани займаються корисною роботою

У двох найближчих родичів цієї рослини головну роль у запиленні відіграють кажани, і сам чагарник має типові для «кажанячих» рослин ознаки: сутінкове цвітіння та рясне виділення нектару.

Реклама

Утім, коли науковці вперше взялися дослідити, хто ж насправді запилює цей вид, вони не побачили біля квітів жодного рукокрилого. Протягом дня — з дев’ятої ранку до п’ятої вечора — нектару в бутонах узагалі не було. А от із приходом ночі головними запилювачами несподівано виявилися звичайні лісові таргани.

Побутовими шкідниками є лише близько 1% від усіх видів тарганів, тоді як їхніх диких родичів досі вкрай рідко фіксували на квітах.

«Ніхто й уявити не міг, що такий тип взаємодії можливий в Амазонії, не кажучи вже про його внесок у розмноження рослин, адже переважна більшість уваги прикута до бджіл і кажанів», — каже ботанік Національного інституту досліджень Амазонії у Бразилії Туліо Алекс Мартінс-Сілва.

Дослідники мали на меті з’ясувати дві речі: які істоти переносять пилок між сусідніми кущами та наскільки критичним є перехресне запилення для появи плодів. Розгадку підказала сама поведінка тарганів під час нічного годування.

Реклама

За спостереженнями Мартінса-Сілви, комаха має нахилити голову вниз, щоб дістатися нектару, і через це знову повністю обсипається пилком.

Фото: Tulio Alex Martins-Silva

Йдеться про вид Mabea uleana з родини молочайних — ендемік бразильського штату Амазонас, який трапляється лише на ділянках бідного на поживні речовини білого піску.

Його поникле суцвіття завдовжки 4–6 сантиметрів, а біля основи стебла сидять одна-дві жіночі квітки, здатні дати плід. Нижче звисають понад дві сотні дрібних чоловічих квіток із пилком.

Прямуючи вниз до нектару, тарган неминуче зачіпає жіночі квітки. Коли ж він дістається солодких крапель, його черевце та лапки вже щедро вкриті пилком із чоловічих квіток. Повертаючись тим самим шляхом угору, комаха вдруге торкається жіночих квіток.

Реклама

Якщо ж тарган перед цим побував на іншому кущі, він залишає чужий пилок на жіночій квітці ще до того, як почне пити.

З червня 2024-го до січня 2025 року вчені витратили 252 години на спостереження за суцвіттями шести кущів на північ від Манауса, приділивши однакову кількість часу денним і нічним чергуванням.

Паралельно команда провела експеримент із запиленням: на частину квіток нанесли пилок із того самого суцвіття, на іншу — пилок із сусіднього чагарника, а третю групу залишили відкритою для будь-яких комах.

Отримані показники обробили сам Мартінс-Сілва та його колега, співавтор дослідження, ботанік Лайон Оресте Демаркі.

Результати виявилися показовими: після запилення пилком з іншого куща плоди зав’язалися у 93% квіток, тоді як самозапилення дало результат лише у 15% випадків. Серед квіток, доступних для комах, плоди утворилися приблизно у 73%. Це доводить, наскільки важливими для рослини є візитери, що переносять пилок між різними екземплярами.

Раніше у Французькій Гвіані вчені оцінили, що таргани забезпечили запилення близько 41% зав’язей на іншому тропічному чагарнику. У бразильському дослідженні зафіксували 18 візитів тарганів, утім Мартінс-Сілва переконаний, що насправді їх навідувалося більше.

«Таргани дуже чутливі до світла, шуму та присутності людини, тож моя власна присутність могла вплинути на низьку частоту відвідувань», — зауважив ботанік.

Окрім тарганів, у темряві до квітів навідувалися дрібні мухи та нічні метелики. У світлу пору доби на суцвіттях найчастіше працювали безжальні бджоли Trigona almeidae — збираючи залишки пилку, вони теж контактували з жіночими квітками, тож їх визначили як імовірних денних запилювачів.

Учені зазначають, що спостереження велися лише на одній ділянці, а експеримент із плодоношенням не виокремлював точного внеску кожного виду комах.

Імовірно, у перенесенні пилку також беруть участь інші знайомі комахи, як-от цвіркуни та коники.

Комахи: останні новини

Нагадаємо, згідно з дослідженням у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences на основі 489 польових робіт з усіх континентів, окрім Антарктиди, на Землі одночасно живуть близько 20 квадрильйонів мурах — приблизно 2,5 мільйона на кожну людину.

Їхня загальна біомаса становить близько 12 мегатонн сухого вуглецю — це приблизно п’ята частина біомаси людства, але значно більше за сукупну вагу всіх диких птахів і ссавців, а ланцюг з усіх особин сягнув би 100 мільярдів кілометрів.

Мурахи є ключовими підземними інженерами, які переміщують більше ґрунту, ніж дощові черв’яки, аерують його, ховають листя, прискорюють розкладання органіки та впливають на ґрунтовий вуглець. Близько двох третин біомаси мурах зосереджено в тропічних лісах і саванах, де один гектар амазонських джунглів може вміщувати до восьми мільйонів особин.

Новини партнерів

Новини партнерів