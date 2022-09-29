Від удару затьмарило сонячне світло: вчені знайшли на супутнику сліди астероїдів, які вбили динозаврів

Учені з'ясували, що мільйони років тому падіння астероїдів на Землю відбувалося разом із падінням космічного каміння на Місяць.

Це стосується й удару величезного астероїда, який знищив багатьох динозаврів. Також учені вважають, що, крім великих ударів космічного каміння, наша планета піддавалася одночасно серії дрібніших зіткнень. Це ж відбувалося й на Місяці, який покритий понад 9000 кратерів.

Про це пише Space.

Учені з Університету Кертіна, що в Австралії, вивчили мікроскопічні скляні кульки, які були виявлені в зразках місячного ґрунту, доправлених китайською місією "Чан'є-5" два роки тому. Ці скляні кульки були створені під упливом сильного тепла й тиску, що спричинено падінням метеоритів різного розміру на поверхню Місяця. Завдяки цим зразкам, вивчивши їхній вік, дослідники змогли відтворити хронологію ударних подій на Місяці.

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Під час дослідження спеціалісти з'ясували, що час ударних подій і їхня частота збігаються з такими ж падіннями космічного каміння на Землю. Зокрема, вік деяких скляних кульок із Місяця показав, що вони утворилися приблизно 66 млн років тому. Це сталося тоді, коли на Землю впав астероїд шириною 10 км, який створив величезний кратер шириною 150 км і глибиною 19 км на півострові Юкатан, сучасна Мексика.

Цей астероїд впав зі швидкістю майже 70 тисяч км/год, і це зіткнення викликало ударну хвилю, а також викид величезних хмар уламків і пилу, що затьмарило сонячне світло. У результаті на Землі сталася подія, яку вчені називають крейдяним палеогеновим вимиранням, і з планети зникло 75% всіх живих істот, зокрема динозаврів.

"Якщо ця теорія правильна, і ми зможемо знайти їй підтвердження, то вивчення зіткнень з астероїдами та Місяцем може допомогти скласти повнішу картину таких самих подій, які відбувалися в історії Землі та взагалі всієї внутрішньої частини Сонячної системи. Тому що ці події взаємопов'язані", — сказав Олександр Нємчин із Університету Кертіна.

Раніше стала відомо, що під час археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра.

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