Від життя на Марсі до безсмертя: які наукові прориви можуть статися у найближчі 25 та 250 років

Наука / © Pixabay

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Наука і технології можуть зробити у найближчі десятиліття стрибок, який ще кілька поколінь тому здавався фантастикою. Деякі з майбутніх проривів можуть змінити енергетику, медицину, кібербезпеку, космічні подорожі та навіть межу між людиною і машиною.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Одним із головних напрямків стане освоєння космосу. NASA та Білий дім уже заявляли про наміри створити постійне поселення на Місяці та відправити першу пілотовану місію на Марс.

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Перші кроки до цього вже роблять у межах програми “Артеміда”. Очікується, що нові місії перевірять посадкові модулі, а астронавти зможуть знову ступити на поверхню Місяця наприкінці цього десятиліття.

Термоядерна енергія

Ще один потенційний прорив — термоядерний синтез. Це процес, який живить Сонце та зорі: легкі атомні елементи зливаються у важчі, вивільняючи величезну кількість енергії.

Якщо людство зможе створити стабільні термоядерні електростанції, це може дати майже необмежене джерело чистої енергії з низькими викидами вуглецю та значно меншою кількістю радіоактивних відходів, ніж у сучасній атомній енергетиці.

У США вже розробляють дорожні карти для розвитку термоядерної енергетики, а перші комерційні рішення можуть з’явитися у 2030-х роках.

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Квантові комп’ютери

У найближчі роки світ також може отримати перші справді корисні квантові комп’ютери. Такі машини працюють не за принципами класичних комп’ютерів, де інформація існує у вигляді нулів і одиниць, а використовують закони квантової фізики.

Це може дозволити їм виконувати обчислення, які для нинішніх суперкомп’ютерів були б майже неможливими або займали б роки.

Такі технології можуть допомогти у створенні нових ліків, моделюванні складних процесів, розробці матеріалів і розв’язанні задач, які сьогодні залишаються недосяжними.

Штучний інтелект і нові загрози

Водночас розвиток штучного інтелекту матиме не лише позитивний бік. Експерти з кібербезпеки попереджають, що хакери можуть отримати інструменти нового рівня — програми на базі ШІ, здатні самостійно планувати атаки, змінювати тактику та бити по цифрових системах зі швидкістю машини.

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Фахівці називають це новим викликом для кібербезпеки, адже захист, який працює зі швидкістю людини, може не встигати за атаками автоматизованих систем.

Людина і машина

Ще один напрямок, який може змінити майбутнє, — злиття людини з технологіями. У найближчі десятиліття роботизовані екзоскелети можуть допомагати людям підіймати важкі предмети або повертати рухливість після травм і паралічу.

Носимі пристрої зі штучним інтелектом — розумні окуляри, навушники та інші гаджети — можуть у реальному часі давати людині інформацію про навколишній світ і створювати ефект доповненої реальності.

Футурологи також говорять про розвиток інтерфейсів “мозок-комп’ютер”, які можуть дати прямий доступ до цифрової інформації та змінити спосіб взаємодії людини з технологіями.

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Чи можливе “безсмертя”

Один із найвідоміших футурологів Рей Курцвейл прогнозує, що вже у 2030-х роках людство може наблизитися до технологій, які суттєво продовжуватимуть життя.

Йдеться, зокрема, про мікроскопічних нанороботів, які потенційно зможуть працювати в кровотоці, стежити за станом організму та підтримувати здоров’я без постійного медичного втручання.

Такі прогнози залишаються дискусійними, але розвиток біотехнологій, штучного інтелекту та медицини вже зараз наближає людство до методів лікування, які ще недавно здавалися неможливими.

Що може статися за 250 років

Якщо людство уникне глобальних катастроф, у більш віддаленому майбутньому воно може стати міжзоряним видом.

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Професор Гарварду Аві Лоеб вважає, що космічні подорожі можуть стати для людства своєрідним “страховим полісом” на випадок катастрофи на Землі.

Через кілька століть самодостатні колонії на Марсі, регулярні польоти між планетами та навіть пошук життя за межами Сонячної системи можуть стати не фантастикою, а частиною реальності.

Однак для подорожей до інших зоряних систем людству знадобляться технології, які поки що існують лише в теорії. Однією з таких ідей є так званий “варп-двигун”, який мав би дозволити кораблю рухатися крізь простір швидше за світло завдяки викривленню простору-часу.

Більшість фізиків поки вважають таку технологію недосяжною. Але саме такі ідеї показують, наскільки далеко може зайти наукова уява, якщо нинішні прориви стануть основою для наступних поколінь відкриттів.

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