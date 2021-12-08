Видалення повідомлень за датою, заборона скриншотів та анонімні коментарі: Telegram випустив масштабне оновлення

Відтепер можна змінити колірну тему всього додатку, а не окремих чатів.

Месенджер Telegram випустив чергове масштабне оновлення. Відтак, тепер можна захистити свій контент від небажаного поширеня, видалити повідомлення за датою чи певним періодом або залишити анонімні коментарі у групах та чатах.

Про це повідомила пресслужба Telegram.

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Захист контенту в групах та каналах

Тепер творці каналів та груп можуть заборонити своїм передплатникам зберігати фотографії та відео, пересилати повідомлення та робити знімки екрана. Це полегшує контроль за поширенням контенту, який ви бажаєте показати конкретній людині чи групі осіб.

Видалення листування за певний період

Користувачі Telegram тепер повністю можуть контролювати історію свого листування та безслідно видаляти повідомлення для всіх учасників бесіди за певний день чи період. Видалення повідомлень за певні дні доступне лише в особистих чатах, однак у будь-якому чаті можна налаштувати автоматичне видалення повідомлень через день, тиждень або місяць після публікації.

Управління підключеними пристроями

Ви можете використовувати Telegram з усіх своїх пристроїв одночасно та керувати активними сеансами через меню Пристрої в установках. Нова кнопка в цьому розділі допоможе миттєво зайти в телеграм на комп'ютері або через браузер. Крім того, тепер можна вибрати, через який період неактивності автоматично завершувати сеанси на ваших старих пристроях.

Анонімні коментарі у публічних групах

Щоб уникнути небажаної уваги до особистого облікового запису, тепер можна надсилати повідомлення у групових чатах від імені одного зі своїх каналів.

Нові способи авторизації через дзвінок

На деяких пристроях можливий швидкий вхід без СМС – за допомогою введення останніх цифр номера, з якого надійшов дзвінок від Telegram.

Глобальні колірні теми

У попередньому оновленні Telegram представив 8 нових колірних тем, які можна встановити для конкретних особистих чатів. Відтепер ці ж теми можна застосувати і для всієї програми Telegram для Android (додаток для iOS вже підтримав їх раніше).

Нагадаємо, компанія Nord Security оприлюднила щорічний звіт з використання паролів по всьому світові. Відтак, в Україні більшість "ключів" можна зламати менш ніж за секунду. Найпопулярнішим серед решти виявився пароль "qwerty", який українці використовували цього року понад 376 тис. разів.

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