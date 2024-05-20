Видав один "поганий актор": вчені виявили мурах, які вміють прикидатися мертвими (фото)

Дослідники, які вивчають різні види тварин на австралійському острові Кенгуру, натрапили на колонію мурах Polyrhachis femorata, яка, як вони вважали, була мертвою, поки один з її членів не поворухнувся.

Про це пише Oddity Central.

Удавання смерті, також відоме як танатоз або тонічна нерухомість, є добре задокументованим захисним механізмом, який спостерігається у десятків видів тварин, від комах і ящірок до птахів і ссавців. Деякі з цих природних акторів краще за інших вміють прикидатися мертвими, але їх усіх об'єднує те, що вони застосовують цю стратегію захисту на індивідуальній основі.

Однак у дослідженні, яке багато хто вважає першим у світі, команда науковців стикнулася з цілою колонією з десятків мурах, які одночасно прикидалися мертвими, коли їм загрожувала небезпека. І всі вони грали свою роль настільки добре, викривляючи свої тіла в неприродних позах і залишаючись абсолютно нерухомими, що команда була переконана, що вони всі мертві.

"Мімікрія була ідеальною", - сказав один із дослідників. "Коли ми відкрили коробку, то побачили всіх цих мертвих мурах... А потім одна з них злегка поворухнулася. Така захисна нерухомість відома лише серед декількох видів мурах – у окремих особин або певного касту – але ми не знаємо інших випадків, коли вона спостерігалася б у цілих колоніях".

Мурахи прикинулися мертвими / Фото: S. "Topa" Petit

Дослідники перевіряли гніздові коробки карликових опосумів і кажанів на острові Кенгуру, коли натрапили на одну з них, повну того, що мало вигляд як купа мертвих мурах. Це виявилося оскароносною виставою, яку декілька разів відтворювали в лабораторних умовах, сподіваючись дізнатися більше про стратегію. Проте не завжди все вдавалося так само ідеально, як першого разу, і команда визнає, що визначити сигнал для імітації смерті буде нелегко.

"У деяких коробках з колоніями Polyrhachis femorata деякі особини припиняли рухатися через деякий час, а інші не зупинялися. Причини такої поведінки важко зрозуміти", - додав професор Топа Петі.

Вчені підозрюють, що стратегія імітації смерті для всієї колонії є механізмом самозахисту, і припускають, що вона може бути більш ефективною в менших колоніях мурах, просто через більшу ймовірність того, що всі особини залишаться нерухомими одночасно. Один "поганий актор" може спричинити катастрофу для всієї колонії.

Нагадаємо, вчені вперше побачили, як дика тварина робить "мазь" і лікує відкриту рану. Це перший науковий запис.

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