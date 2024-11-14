Відкрито найсамотнішу галактику у Всесвіті: "Їжак" – реальний космічний одинак

Галактика dw1322m205 отримала прізвисько "Їжак", не через схожість, а через самотній та маленький характер, подібно до цих тварин.

Астрономи нещодавно зробили унікальне відкриття – ізольовану карликову галактику, яка отримала прізвисько "Їжак". Вона розташована на відстані 7,8 мільйона світлових років від нашої планети і є найбільш ізольованою з усіх відомих галактик.

Це відкриття було опубліковано в The Astrophysical Journal Letters.

"Їжак" знаходиться настільки далеко від інших галактичних систем, що найближча галактика розташована від неї на відстані 3,3 мільйона світлових років, а найближча група галактик – на 2,2 мільйона світлових років.

Ця галактика має масу лише в 630,000 разів більшу за масу Сонця, що є значно менше порівняно з більшістю інших галактик. У "Їжака" вже давно припинилося утворення нових зірок, що є нечастим явищем для карликових галактик, адже вони зазвичай не втрачають газ, необхідний для зореутворення, через відсутність великих сусідів.

За даними досліджень, в "Їжаку" не було нових зірок щонайменше 100 мільйонів років, а можливо, навіть до 5 мільярдів років. Вчені вважають, що галактика могла втратити свій газ, пройшовши через групу галактик, а потім бути виштовхнута в космічний простір внаслідок гравітаційних взаємодій.

Тепер перед астрономами стоїть завдання з’ясувати точні причини припинення зореутворення в цій галактиці і перевірити можливість її вигнання іншими галактиками.

Нагадаємо, що 2 серпня 2027 року відбудеться найтриваліше повне сонячне затемнення ХХІ століття, яке триватиме 6 хвилин і 23 секунди.

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