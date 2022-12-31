"Відкриття року": вчені знайшли у гробниці візира фараона ще 60 мумій

Група єгиптологів з Іспанії виявила дві гробниці, в яких перебувало майже 60 мумій. Це сталося на території стародавнього єгипетського міста Луксор.

Про знахідку повідомляє La Prensa Latina.

"Найважливішою подією цього року є відкриття двох гробниць, глибиною майже шість метрів, що складаються з двох камер кожна і містять близько 60 мумій і залишків мумій", — сказав Франциско Х. Мартін, лідер групи археологів.

За словами Мартіна, дві вторинні гробниці з'єднані двома поховальними камерами й характеризуються відсутністю епіграфів, які були знайдені в гробниці візира Аменхотепа-Хюї, яка містить 30 колон з епіграфами.

Об'єкт є свідченням того, що гробниця візира в якийсь момент стала некрополем.

"Вони почали будувати інші гробниці з різних династій всередині гробниці візира, оскільки це місце було священним", — зазначили вчені.

Аменхотеп-Хюї був візиром фараона Аменхотепа III протягом останньої третини його правління. Він був родом з північного Єгипту і вважався "лідером опозиції"" на тлі нових релігійних течій, які просував Ахенатен, син і спадкоємець фараона.

Нагадаємо, у Єгипті археологи розкопали піраміду невідомої давньоєгипетської цариці.

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