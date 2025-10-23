Відкриття, яке шокувало арахнофобів: павуки справді можуть літати

Павук. Фото: Kaldari/CC0

Павуки виявилися значно здібнішими, ніж здається на перший погляд. Окрім уміння плести павутину та стрибати на великі відстані, деякі з них здатні підніматися в повітря — без жодного вітру. Це явище відоме під назвою «політ на повітряній кулі» (ballooning) і допомагає павукам розповсюджуватися на великі території.

Про це повідомило видання Iflscience.

Учені зафіксували, що така поведінка притаманна павукам із родини сальтицид — павуків, які стрибають, а також іншим видам. Ці комахоподібні створіння випускають тонкі шовкові нитки, які діють як парашут. Завдяки цьому павук може здійматися вгору та долати великі відстані — від кількох метрів до кількох кілометрів.

Прикладом таких «летючих» видів є нещодавно відкриті новозеландські павуки-стрибуни Ourea petroides. Їх виявили в альпійських районах від Національного парку Кахурангі до Артурс-Пасс. Для настільки широкого ареалу маленькі істоти, що рухаються лише на восьми ніжках, повинні мати інший спосіб пересування — саме здатність до польоту.

2018 року науковці провели експеримент, щоб з’ясувати, які чинники впливають на здіймання павуків у повітря. Дослідження показало, що вони можуть літати навіть без вітру. Перед злетом павуки стають «навшпиньки», піднімають черевце й випускають шовкову нитку. Але ключову роль у цьому процесі відіграє не вітер, а електричні поля в атмосфері.

Вчені встановили, що павуки здатні відчувати ці поля за допомогою крихітних сенсорних волосків — трихоботрій — і реагують на зміни електричної напруги. Саме вона створює підйомну силу, яка допомагає їм злетіти. Коли дослідники вимикали електричне поле в лабораторних умовах, павуки втрачали здатність підніматися.

«Раніше вважалося, що за цей спосіб розсіювання відповідають сили опору від вітру або термічних потоків, але ми показуємо, що електричні поля з такою інтенсивністю, як в атмосфері, можуть запускати польоти повітряних куль та забезпечувати підйомну силу за відсутності будь-якого руху повітря. Це означає, що електричні поля, а також опір, можуть забезпечувати сили, необхідні для розсіювання павуків-повітряних куль у природі», — сказала провідна дослідниця, докторка Еріка Морлі.

