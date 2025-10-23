ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Відкриття, яке шокувало арахнофобів: павуки справді можуть літати

Науковці пояснили, як ці створіння здіймаються в повітря навіть за повного штилю.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Павук. Фото: Kaldari/CC0

Павук. Фото: Kaldari/CC0

Павуки виявилися значно здібнішими, ніж здається на перший погляд. Окрім уміння плести павутину та стрибати на великі відстані, деякі з них здатні підніматися в повітря — без жодного вітру. Це явище відоме під назвою «політ на повітряній кулі» (ballooning) і допомагає павукам розповсюджуватися на великі території.

Про це повідомило видання Iflscience.

Учені зафіксували, що така поведінка притаманна павукам із родини сальтицид — павуків, які стрибають, а також іншим видам. Ці комахоподібні створіння випускають тонкі шовкові нитки, які діють як парашут. Завдяки цьому павук може здійматися вгору та долати великі відстані — від кількох метрів до кількох кілометрів.

Прикладом таких «летючих» видів є нещодавно відкриті новозеландські павуки-стрибуни Ourea petroides. Їх виявили в альпійських районах від Національного парку Кахурангі до Артурс-Пасс. Для настільки широкого ареалу маленькі істоти, що рухаються лише на восьми ніжках, повинні мати інший спосіб пересування — саме здатність до польоту.

2018 року науковці провели експеримент, щоб з’ясувати, які чинники впливають на здіймання павуків у повітря. Дослідження показало, що вони можуть літати навіть без вітру. Перед злетом павуки стають «навшпиньки», піднімають черевце й випускають шовкову нитку. Але ключову роль у цьому процесі відіграє не вітер, а електричні поля в атмосфері.

Вчені встановили, що павуки здатні відчувати ці поля за допомогою крихітних сенсорних волосків — трихоботрій — і реагують на зміни електричної напруги. Саме вона створює підйомну силу, яка допомагає їм злетіти. Коли дослідники вимикали електричне поле в лабораторних умовах, павуки втрачали здатність підніматися.

«Раніше вважалося, що за цей спосіб розсіювання відповідають сили опору від вітру або термічних потоків, але ми показуємо, що електричні поля з такою інтенсивністю, як в атмосфері, можуть запускати польоти повітряних куль та забезпечувати підйомну силу за відсутності будь-якого руху повітря. Це означає, що електричні поля, а також опір, можуть забезпечувати сили, необхідні для розсіювання павуків-повітряних куль у природі», — сказала провідна дослідниця, докторка Еріка Морлі.

Нагадаємо, у французькому регіоні Шампань рибалка витягнув з водойми справжнього гіганта — золоту рибку, на ім’я Морква, яка важила близько 30 кілограмів. Це один з найвідоміших екземплярів декоративних риб у світі.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie