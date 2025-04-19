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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Відкриття NASA може вказувати на точну дату розп’яття Ісуса Христа

Вчені з Оксфорду використали дані NASA, щоб назвати точну дату смерті Ісуса.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Космос

Космос

NASA зафіксувала місячне затемнення, яке могло відбутися 3 квітня 33 року — саме цю дату багато вчених пов’язують із розп’яттям Ісуса. Згідно з Біблією, після Його смерті сонце затьмарилось, а місяць став як кров. Дослідники з Оксфордського університету вважають, що це опис реального астрономічного явища — затемнення, зафіксованого в моделях NASA.

Про це пише Daily Mail.

Затемнення було видимим у Єрусалимі невдовзі після заходу сонця, а Місяць набув червонуватого відтінку. Цей факт зараз знову став популярним у соцмережах, зокрема TikTok, адже християни відзначають Страсну п’ятницю — день смерті Христа.

У NASA зазначили: «Християнські тексти згадують, що Місяць став як кров після розп’яття Ісуса — ймовірно, йдеться про місячне затемнення».

Вчені Колін Гамфріс і В. Грем Веддінгтон стверджують, що апостол Петро у Діяннях апостолів цитує пророка Йоіла, який передбачив затемнення і «місяць, як кров». Це може вказувати на те, що біблійний опис є спогадом про реальне явище.

У тексті «Звіт Пилата», що належить до апокрифів, також йдеться: «Під час розп’яття сонце затьмарилось… місяць був як кров».

Таким чином, наукові дані NASA збігаються з біблійними описами й можуть підтверджувати точну дату розп’яття — 3 квітня 33 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповідали, хто міг написати Біблію.

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