Відкриття шокувало вчених: цуценят льдовикового періоду вважали собаками, але правда виявилася іншою

Одне з вовченят, якого знайшли біля Тумату. Фото: Королівський бельгійський інститут природничих наук

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Більше десяти років тому в Сибірі знайшли надзвичайно добре збережені тіла двох цуценят, вік яких становить близько 14 000 років. Спочатку вчені припустили, що це — одні з перших одомашнених собак. Проте нове дослідження показало: насправді це були вовченята.

Про це повідомило видання IFLScience.

Перше цуценя, Тумата, знайшли у 2011 році мисливці за бивнями мамонта поблизу села Тумата в Північному Сибіру. Друге виявили під час розкопок у 2015 році. Вони належали до одного виводка та загинули у віці 7–9 тижнів.

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Два вовченята віком близько 14 тисяч років були знайдені біля села Тумата в Сибіру — у 2011 та 2015 роках. Завдяки генетичному аналізу міжнародна група вчених з Йоркського університету встановила, що це були вовченята самки одного посліду, які померли у віці 7–9 тижнів. Вони не були одомашненими собаками, а належали до вимерлої популяції вовків, яка мало пов’язана з сучасними домашніми тваринами.

Вміст шлунків цуценят також став несподіванкою для вчених. Разом із залишками рослин у кишківнику знайшли тканини шерстистого носорога — великої вимерлої тварини, яка мешкала в Євразії під час льодовикового періоду. На думку вчених, це свідчить про те, що дорослі вовки, ймовірно, могли полювати на таких великих тварин.

Як зазначив доктор Натан Вейлс з Йоркського університету, ці дані можуть свідчити про те, що льодовикові вовки були більшими та сильнішими за сучасних представників виду.

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