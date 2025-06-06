Відкриття "темних зірок" пояснює одну з найбільших загадок Всесвіту

Чорна діра / © naked-science.ru

Реклама

Однією з найбільших загадок Всесвіту для астрономів є надто велика кількість дуже масивних чорних дір на ранніх етапах його формування. Такі об’єкти можуть формуватися з надзвичайно великих згустків матерії, яких не повинно бути у ранньому Всесвіті.

Як повідомляє New Scientist, у новому дослідженні науковиця Кетрін Фріз з Техаського університету пропонує пояснити цей феномен через існування так званих «темних зірок».

Йдеться про величезні зірки в ранньому Всесвіті, які частково складаються з темної матерії — загадкової речовини, якої в кілька разів більше, ніж звичайної матерії.

Реклама

Згідно з теорією, у ранньому Всесвіті величезні хмари газоподібного водню і гелію змішувалися з темною матерією, яка знищує саму себе під час взаємодії. Таким чином могли бути створені величезні масивні зірки, що складаються частково з темної матерії, тобто «темні зірки».

Без темної матерії такі великі газові хмари мали б стиснутися під дією гравітації й утворити чорну діру, але енергія від знищення частинок темної матерії могла запобігти цьому. Таким чином газ нагрівся й утворив схожий на зірку об’єкт, хоча в його надрах, на відміну від звичайних зірок, не відбувається термоядерний синтез.

Коли космічний телескоп Вебб від 2022 року почав виявляти незвично велику кількість дуже яскравих, далеких об’єктів, які існували всього через кілька мільйонів років після Великого вибуху, астрономи спочатку припустили, що ці об’єкти можуть бути першими галактиками.

Тепер же автори дослідження показали, що деякі з цих об’єктів відповідали кільком властивостям з моделювання «темних зірок». Наприклад, вони мають круглу форму і дуже сильне випромінювання. Тобто ці об’єкти відповідають теоретичним передбаченням того, як мають виглядати «темні зірки».

Реклама

Один із кандидатів на роль «темної» зірки містить натяк на вміст певного виду гелію, в якому відсутній електрон, а це хороший ідентифікатор темних зірок. Астрономи кажуть, що не можуть пояснити характеристики цих об’єктів нічим іншим, окрім як того, що це і є «темні зірки».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічний телескоп «Джеймс Вебб» виявив п’ять найдавніших відомих галактик, які існували через 200 мільйонів років після Великого вибуху.