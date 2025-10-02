ТСН у соціальних мережах

Відкриття в Єгипті розкриває таємниці Виходу Мойсея: сліди ізраїльтян у Синайській пустелі

Археологи знайшли мідеплавильну майстерню в Єгипті, яка може бути пов’язана з Виходом Мойсея.

Кирило Шостак
Мойсей

Мойсей / © Getty Images

Археологи виявили в Єгипті мідеплавильну майстерню поблизу Синайської пустелі, яка може бути пов’язана з біблійною історією Виходу Мойсея. Знахідка підтверджує присутність семітських робітників у регіоні, де, за переказами, ізраїльтяни перебували в рабстві.

Про це пише Daily Mail.

У районі Ваді-ен-Насб у Південному Синаї дослідники розкопали стародавню мідеплавильну майстерню, а також кілька будівель і спостережних пунктів. У майстерні знайшли піч для плавки міді, інструменти, глиняні тиглі, керамічні судини та значну кількість мідного шлаку. Розташована неподалік від гірничодобувного району Серабіт-ель-Хадим, ця ділянка історично відома видобутком бірюзи та міді.

“Ця знахідка розкриває нові деталі про промислову та гірничодобувну діяльність у Давньому Єгипті”, – повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту опублікувало фотографії нещодавно виявленої майстерні на місці розкопок Ваді-ен-Насб у Південному Синаї. / © Daily Mail

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту опублікувало фотографії нещодавно виявленої майстерні на місці розкопок Ваді-ен-Насб у Південному Синаї. / © Daily Mail

Майстерня розташована поблизу місць, традиційно пов’язаних із маршрутом Виходу ізраїльтян, описаним у Книзі Вихід, зокрема біля гори Сінай. Хоча археологи не стверджують прямого зв’язку з Мойсеєм, дослідники Біблії зазначають, що в Серабіт-ель-Хадимі раніше були виявлені протоізраїльські написи та згадки одного з імен Бога з єврейської Біблії.

“На цих рудниках працювали семітські робітники, можливо, предки ізраїльтян, які говорили ханаанською мовою”, – писав єгиптолог Грегорі Мамфорд 1999 року.

Дослідники зазначили, що на місці розкопок було виявлено піч та залишки міді, що свідчить про передові здібності древніх єгиптян у гірничодобувній промисловості. / © Daily Mail

Дослідники зазначили, що на місці розкопок було виявлено піч та залишки міді, що свідчить про передові здібності древніх єгиптян у гірничодобувній промисловості. / © Daily Mail

Згідно з Біблією, Мойсей, єврей, вихований у Єгипті, вивів ізраїльтян із рабства, провівши їх через Синайську пустелю після чудесного переходу через Червоне море. На горі Сінай він отримав Десять заповідей, а ізраїльтяни після 40 років мандрів досягли Ханаану близько 1406–1407 рр. до н.е. Знахідка майстерні підкреслює, що семітські робітники, ймовірно, працювали в єгипетських гірничодобувних центрах, що узгоджується з біблійними переказами про рабство ізраїльтян.

Розкопки також виявили дві будівлі з пісковику, які, ймовірно, слугували оглядовими вежами для охорони шахт, а згодом були переобладнані для виробництва міді в період Нового царства (1550–1070 рр. до н.е.). Третя будівля, імовірно, була адміністративним центром гірничодобувних робіт.

“Це відкриття додає новий вимір до нашого розуміння технологій і організації праці в Давньому Єгипті”, – зазначили в Міністерстві туризму та старожитностей.

Нагадаємо, раніше у Єгипті археологи виявили кістяний свисток віком 3300 років, який, ймовірно, належав давньому “поліцейському” — людині, яка охороняла територію біля гробниць фараонів.

