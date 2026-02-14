Відлуння золотої лихоманки: австралієць знайшов рідкісний артефакт на спортмайданчику

Монета часів сьоґунату ймовірно потрапила в астралію разом з шукачами пригод та золота

В австралійському штаті Вікторія шукач скарбів Ангус Джеймс виявив добре збережену японську монету «Темпо Цухо» номіналом 100 мон, яка, ймовірно, потрапила туди ще у 19 столітті разом із потоком мігрантів. Знахідка датується періодом, коли Австралія переживала масовий наплив золотошукачів з усього світу.

Про це пише Popular Science.

Свідчення «золотої» епохи

25 січня Джеймс поділився фотографіями свого трофею у соціальних мережах, зазначивши: «Ніколи не знаєш, що знайдеш наступного разу».

Історики пов’язують цю знахідку з австралійською золотою лихоманкою, яка розпочалася у 1851 році. Ця подія кардинально змінила демографію континенту: якщо до виявлення дорогоцінного металу там розташовувалися переважно британські колонії для засуджених, то новина про золото викликала справжнє паломництво. До 1871 року населення Австралії зросло з 430 тисяч до понад 1,7 мільйона осіб.

Хоча більшість прибулих були європейцями, лихоманка привабила шукачів щастя і з інших куточків світу, зокрема з Японії. Саме вони могли завезти монети, які використовувалися в японській торгівлі того часу.

Що відомо про монету

Знайдена монета «Темпо Цухо» карбувалася урядом сьоґунату Токугава, починаючи з 1835 року. Ці гроші перебували в обігу протягом 40 років, аж поки під час Реставрації Мейдзі їх не замінили на єну.

Цікаво, що дизайн монети містить китайські ієрогліфи, що пояснюється сильним впливом сусідньої країни на японську монетарну систему того часу. Слово «Темпо» вказує на епоху правління, а «Цухо» перекладається як «циркулюючий скарб» або валюта.

Сьогодні такі монети високо цінуються колекціонерами-нумізматами, а в самій Японії їх часто продають як талісмани на удачу.

