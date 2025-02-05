Видно навіть з космосу: токсична золота річка залила Південну Африку

В Ягерсфонтейні в Південній Африці 11 вересня 2022 року обвалилася гребля на алмазній шахті, випустивши потік токсичних відходів, відомих як хвости.

Про це повідомило видання Live Science.

Масштабна катастрофа в Південній Африці залишила слід, який можна побачити навіть з космосу. 2022 року за допомогою інструментів Обсерваторії Землі NASA було зроблено знімок, що зафіксував слід від потоку стічних вод, який затопив містечко, залишивши за собою висохлий, хімічно збагачений бруд.

Також читайте На пляжі викидаються великі білі акули з гігантським мозком: вчені занепокоєні

Крім того, значно постраждала інфраструктура: пошкоджено стільникові вежі, перекрито дороги та забруднено питну воду. Супутникове зображення чітко показує обвал південної стіни греблі, з якої почався катастрофічний потік води, ширина якого сягнула 1,67 км. Хвилі потоку дісталися річки Просесспруїт.

Згідно з даними на фото, висохлі "хвости" покрили площу близько 26 квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь. Частини Просесспруїта могли розширитися, вказуючи на те, що потік відходів міг розмити береги річки.

"Хвости — це каламутна суміш пилу, подрібненої породи, води та інших побічних продуктів, що залишилися після видобутку. За даними Earthworks, надлишковий шлам часто містить слідові кількості металів, таких як мідь, ртуть, кадмій і цинк, а також інші сполуки, зокрема нафту, сірчану кислоту та ціанід", — йдеться в повідомленні.

"Хвости", які мають вигляд як золото з висоти, є смертельними для тварин.

Нагадаємо, NASA зробило сенсаційне відкриття про внутрішній світ Марса.

Читайте також: