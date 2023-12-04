Відомий археолог розкрив справжню причину прокляття Тутанхамона

16 лютого 1923 року британський дослідник Говард Картер розкрив усипальницю Тутанхамона і знайшов золоту маску фараона, яка разом з Венерою Мілоською і Моною Лізою, стала одним з головних символів світової культури. За кілька років 13 людей, що так чи інакше були пов'язані з експедицією, пішли з життя за різних обставин. Це стало приводом для містичних чуток.

Про це пише New York Post.

Відомий єгипетський археолог Захі Хавасс заявив, що насправді жодного так званого прокляття фараонів або прокляття Тутанхамона не існує.

За словами вченого, коли в гробниці перебуває мумія, то в ній містяться мікроби, яких, природно, ніхто не може побачити. У минулому археологи одразу ж заходили в гробниці стародавніх єгиптян і одразу ж піддавалися зараженню цими мікробами. У результаті вони могли навіть померти.

За словами Хавасса, щоб уникнути цього, зараз він і його колеги, після відкриття нової давньоєгипетської гробниці, залишають місце розкопок приблизно на півгодини, щоб приміщення могло очиститися від мікробів, які зберігає мумія.

"Нещодавно ми виявили нову гробницю під землею. Я попросив робітників відсунути кришку саркофага, де перебувала мумія, щоб туди зайшло свіже повітря. За півгодини я заглянув у саркофаг і почав дослідження. І нічого не сталося. Ось і все прокляття фараонів", — каже археолог.

За словами Хавасса, у гробниці Тутанхамона також було багато стародавніх мікробів, які ймовірно могли стати причиною смерті деяких людей. А сама легенда про прокляття Тутанхамона з'явилася завдяки ЗМІ, які пов'язали смерть лорда Карнаврона з відкриттям знаменитої гробниці.

Що відомо про Тутанхамона

Тутанхамон, що царював в 1332-1323 роках до нашої ери, приблизно за двісті років до Троянської війни і майже за 600 років до заснування Риму, зійшов на престол в 10 років і помер в 19.

Увесь цей час замість нього правили інші, і сьогодні його ім'я відоме виключно завдяки усипальниці.

Причина смерті фараона невідома. У деяких джерелах була версія про падіння з колісниці під час полювання, але дослідження мумії не знайшло досить очевидних слідів серйозної травми або тяжкої хвороби.

Більшість істориків схиляються до думки, що він був кволим і нежиттєздатним через часті інцести в його роду. Стверджувати це зі стовідсотковою впевненістю неможливо, але деякі давні джерела вказують, що Тутанхамона народила не дружина, а сестра його батька, і він, отже, був плодом кровозмішення.

Юний цар не залишив після себе дітей. Династія на ньому обірвалася. Наступним фараоном став перший міністр Ай, якого змінив воєначальник Хоремхеб.

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