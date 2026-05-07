Відроджені жахливі вовки з "Гри престолів" зможуть розмножуватися

Відроджені жахливі вовки / © Colossal Biosciences

Перші особини жахливого вовка, відроджені компанією Colossal Biosciences, досягли репродуктивного віку. Вчені планують розширити генофонд зграї та створити стабільну популяцію виду, що вимер 12 тис. років тому.

Про це повідомляє Daily Mail.

Минулого року компанія повідомила про успішне «повернення» виду, який зник із Землі приблизно 12 тис. років тому. Першими народилися два самці — Ромул і Рем, а через пів року до них долучилася самка Кхалісі.

Хижаки, популярність яких різко зросла після серіалу «Гра престолів», нині мешкають у спеціальному заповіднику в США. За словами компанії, тварини почуваються добре та активно розвиваються під наглядом фахівців.

За цей час вовки вже встигли пройти кілька важливих етапів розвитку — зокрема, навчилися розривати цілу тушу оленя. Тепер же дослідники повідомляють про новий крок: тварини готові до розмноження.

Вчені планують створити зграю жахливих вовків

У Colossal Biosciences планують уже цього року збільшити кількість цуценят, аби розширити генетичне різноманіття та поступово сформувати повноцінну зграю.

«План полягає у створенні популяції жахливих вовків, здатної до міжвидового розмноження, де вони зрештою будуть природно розмножуватися, формуючи стабільну популяцію першого у світі виду, поверненого з вимирання. Спочатку ми збільшуватимемо популяцію за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, а згодом покладатимемося лише на природне розмноження», — розповів головний спеціаліст компанії з роботи з тваринами Метт Джеймс.

Як вчені відродили жахливих вовків?

Для створення жахливих вовків учені реконструювали геном тварини, використавши ДНК зі стародавніх кісткових решток. На основі цих даних ембріони сірих вовків генетично модифікували, щоб надати їм рис вимерлого виду.

Серед змін — біле хутро, збільшені зуби, потужніша статура та характерне виття. Після цього ембріони імплантували сурогатним матерям-собакам. Цуценята народилися шляхом кесаревого розтину для зниження ризику ускладнень.

«Жахливі вовки почуваються чудово. Троє жахливих вовків живуть у безпечному екологічному заповіднику площею 2000 акрів, який дозволяє нам спостерігати за ними та керувати їхнім середовищем, забезпечуючи при цьому напівдикі умови для процвітання. Ми сподіваємося, що до кінця року у нас буде більше цуценят жахливого вовка», — сказав генеральний директор і співзасновник компанії Бен Ламм.

Точне місце утримання вовків не розголошують. Відомо лише, що їхній раціон складається з яловичини, оленини, кінського м’яса та спеціального сухого корму.

«Зграя жахливих вовків уже досягла віку, придатного для розмноження. Але спочатку ми збільшуватимемо зграю за допомогою допоміжного розмноження, поки створюватимемо нових генетично різноманітних особин», — повідомив Джеймс.

Компанія розраховує створити ще від двох до чотирьох жахливих вовків найближчими роками. Для цього використовуватимуть різні клітинні лінії, щоб забезпечити ширшу генетичну базу.

Дослідники очікують, що після появи у зграї вовків різного віку між тваринами почнуть формуватися природні соціальні зв’язки та ієрархія.

Велика популяція жахливих вовків може становити небезпеку

Втім, не всі науковці поділяють оптимізм компанії. Частина експертів застерігає, що велика популяція хижаків льодовикового періоду може становити небезпеку.

«Якщо випустити їх у дику природу у достатній кількості для створення самодостатньої популяції, ці нові вовки потенційно можуть полювати на більшу здобич, ніж сірі вовки. Також існує потенціал для збільшення конфліктів між людьми та вовками. Такі конфлікти вже зростають у США у міру відновлення популяцій вовків», — пояснив раніше палеонтолог Нік Роленс з Університету Отаго.

Критики також наголошують, що йдеться не про справжніх жахливих вовків, а про генетично змінених сірих вовків із рисами вимерлого виду.

Екологи своєю чергою сумніваються, чи можливо безпечно повернути тварину до екосистеми, яка суттєво змінилася за тисячі років її відсутності.

Нагадаємо, торік у квітні стало відомо, що компанія Colossal Biosciences вперше за 10 тис. років відродила вимерлих жахливих вовків (Canis dirus). За допомогою редагування ДНК та клонування вчені створили трьох цуценят — Ромула, Рема та Кхалісі. Для цього до генома сірого вовка внесли 20 правок на основі давньої ДНК, знайденої в зубах та кістках. Нові особини масивніші за сучасних вовків і у дорослому віці сягатимуть 180 см завдовжки. Проєкт має на меті відновити екосистеми та відпрацювати технології порятунку видів, що зникають.

