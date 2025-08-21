Відсічені кінцівки і пробиті черепи: археологи виявили моторошне поховання епохи неоліту

Археологи припускають, що цих людей вбили під час ритуалів святкування перемоги / © скриншот з відео

Реклама

Під час розкопок на північному сході Франції археологи виявили моторошне поховання, що містить скелети десятків воїнів, які були закатовані та понівечені понад 6000 років тому. Це відкриття дає уявлення про жорстокі звичаї та масштабні конфлікти в регіоні в епоху неоліту.

Про це пише Live Science.

За даними дослідження, у двох ямах були знайдені 82 людські скелети, датовані 4300–4150 роками до н.е. Деякі з них мали відрубані ліві руки або обидві кисті. Дослідники вважають, що відсічені кінцівки могли бути «військовими трофеями».

Реклама

«Ми вважаємо, що вони були жорстоко понівечені під час ритуалів тріумфу або святкування перемоги, які відбулися після однієї або кількох битв», — розповіла співавторка дослідження, остеоархеолог Тереза Фернандес-Креспо.

Теорії та свідчення насильства

Науковці вважають, що захопленим воїнам ламали нижні кінцівки, щоб вони не могли втекти. На деяких скелетах були виявлені сліди від тупих ударів та проколоті отвори у черепах, що, на думку дослідників, може свідчити про те, що тіла жертв виставляли на загальний огляд як застереження для інших.

За словами експертів, той факт, що поховання розташовувалися в центрі поселення, «переконливо свідчить, що цей акт був публічним театром насильства, покликаним дегуманізувати полонених ворогів перед усією громадою».

Хімічний аналіз та походження воїнів

Хімічний аналіз зубів та кісток дав змогу визначити походження людей. Дослідники виявили, що ті, хто був понівечений, походили з-за меж місцевості, ймовірно, з району сучасного Парижа. Аналіз також показав, що ці люди багато пересувалися, оскільки сліди хімічних речовин у їхніх останках вказують на споживання їжі з різних регіонів.

Реклама

З іншого боку, ті скелети, які не мали ознак каліцтв, належали місцевим жителям. Це може означати, що вони загинули, захищаючи свою територію. Професор археології Детлеф Гроненборн, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що цей період характеризувався «значним неспокоєм по всій Європі» через кліматичну нестабільність.

«Наше дослідження виявило безпрецедентну інтенсивність насильства, яку можна пояснити лише в контексті тортур, каліцтва та дегуманізації жертви», — підсумувала Фернандес-Креспо, додавши, що такі жорстокі напади могли бути актом помсти.

Нагадаємо, в Ізраїлі вчені дослідили скелет п’ятирічної дитини віком 140 000 років. Аналіз ДНК показав, що вона народилася у родині людини та неандертальця. Ця сенсаційна знахідка доводить, що схрещування відбувалося набагато раніше, ніж досі вважалося.