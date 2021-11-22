Відтепер брехню визначатимуть за виразом обличчя: науковці винайшли новітню альтернативу поліграфу

Нова система слідкуватиме за рухами м’язів обличчя людини, які на перший погляд зовсім непомітні.

Вчені з Ізраїлю винайшли нову технологію, яка може зчитувати навіть непомітні рухи м’язів обличчя і за допомогою цього визначати брехню. Винахід розробили дослідники з університету Тель-Авіва. Система правильно визначила брехню у 73% досліджених випадків.

Про це пише Science Alert.

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Електроди слідкували за найменшим рухом лицьових м’язів у 40 добровольців, які могли брехати або казати правду. Алгоритм, на основі численних шаблонів виразів обличчя, аналізував зміни і міг визначити, наскільки чесною була людина.

Під час дослідження двох людей, підключених до електродів, садили один навпроти одного. Один з них був у навушниках, йому начитували певний текст, а він мав повторити його, або збрехати і сказати щось інше. Людина навпроти мала вгадати, бреше опонент, чи каже правду.

"Оскільки це було початкове дослідження, брехня була дуже простою", — зазначив нейробіолог Діно Леві.

Експерти зафіксували активність мімічних зв’язків між бровами і на щоках, коли людина слухала слова, говорила і відповідала.

Правильно визначити брехню вдалось у 73% випадків.

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"Вона (технологія - ред.) не ідеальна, але значно краща, ніж будь-яка наявна технологія (розпізнавання облич - ред.)", — зазначив нейробіолог.

Зазвичай технології з визначення брехні використовують правоохоронці для отримання достовірної інформації. Проте зараз експерти заявляють, що такий метод є неточним.

Справа в тому, що поліграф, так званий "детектор брехні", ґрунтується на фізіологічних реакціях людини, як-от частота пульсу та дихання, артеріальний тиск. Усі ці функції людина може навчитися контролювати, навідміну від м’язових скорочень на обличчі.

Дослідники кажуть, що нова технологія потребує доопрацювання і вже скоро планують вийти на новий рівень досліджень.

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