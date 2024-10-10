Викид плазми на Сонці може відірвати хвіст найочікуванішої комети 2024 року

Доки весь світ завмер в очікуванні комети C/2023 A3 астрономи зробили ще одне відкриття.

Гігантський корональний викид маси на Сонці може зіпсувати одну з найочікуваніших астрономічних подій 2024 року.

Про це пише IFLScience.

Комета C/2023 A3, яка летить до Землі, не зможе пережити близької зустрічі із Сонцем і розвалиться на частини.

Іншими словами, вона не витримає потужного випромінювання і тепла нашої зірки. Комета C/2023 A3 може постраждати від значного коронального викиду маси, який виник на Сонці 7 жовтня.

Нагадаємо, пляма на Сонці AR 3842, яка нещодавно випустила найпотужніший спалах за сім років, залишається активною. 7 жовтня вона викинула спалах класу X2.1, який уже призвів до проблем на Землі.

Вчені з Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) підтвердили, що спалах супроводжувався корональним викидом маси (КВМ). Такі події викликають магнітні бурі Землі.

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