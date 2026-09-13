«Він дивиться просто в камеру»: на Марсі знайшли дещо дуже схоже на ведмедя

На Марсі знайшли «ведмедя»

Реклама

12 грудня 2022 року космічний апарат, що перебував на висоті 251 кілометра над Південним високогір’ям Марса, зробив знімок звичайного пагорба. Це мав бути абсолютно пересічний кадр — один із десятків тисяч, які камера HiRISE на борту апарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафіксувала на марсіанській поверхні, починаючи з 2006 року. Втім, із зображення щось ніби подивилося у відповідь. Це був «ведмідь».

Про це пише Science Alert.

Реклама

Астрономи виявили на Марсі силует ведмедя

Дві темні круглі заглибини мали вигляд очей. Між ними світлий хребет звужувався донизу, нагадуючи милу мордочку. Усе це обрамляла майже ідеальна кругова тріщина, яка створювала контур голови. Якщо подивитися на це разом, важко заперечити, що об’єкт майже комічно схожий на симпатичного ведмедика.

Реклама

Однак, на жаль, цьому є більш прозаїчне пояснення:

«Є пагорб із V-подібною структурою колапсу (ніс), двома кратерами (очі) і круглим малюнком розлому (голова)», — зазначив 2023 року планетолог з Аризонського університету, який очолює команду камери HiRISE, Альфред Мак’юен.

Навіть окремі елементи цієї «морди» мають цілком звичайні пояснення. Мак’юен припускає, що кругова тріщина може бути залишком пухкого матеріалу, який осів поверх давнього, давно заповненого метеоритного кратера. «Ніс» може виявитися вулканічним або грязьовим жерлом, а V-подібна форма навколо нього вказує на місце, куди колись витікала лава чи бруд.

Ще одне пояснення, чому на фото Марса ми бачимо ведмедика — явище парейдолія. Це механізм нашого мозку, який перетворює фари автомобіля на здивоване обличчя чи пляму від води на релігійну ікону. Мозок людини еволюціонував так, щоб швидко розпізнавати обличчя за умов поганого освітлення та на відстані.

Реклама

Причина в тому, що протягом більшої частини нашої історії здатність розпізнати потрібне обличчя на пів секунди швидше за іншого примата могла визначати різницю між виявленням загрози та її пропуском. Побічним ефектом такої надчутливої системи розпізнавання образів є те, що вона знаходить обличчя всюди — включно з зернистим орбітальним знімком марсіанської скелі.

Це не вперше, коли ми бачимо такі картинки з Марса. 1976 року орбітальний зонд NASA «Вікінг-1» сфотографував «столову гору» в регіоні Кідонія на Марсі, яка моторошно нагадувала вирізьблене людське обличчя, що дивиться в космос. Кадри з вищою деталізацією, отримані пізнішими супутниками, поклали край суперечкам: це була просто «столова гора» — велике, нічим не примітне скельне утворення, на яке під певним кутом падало світло.

Зовсім інший марсіанський «смайлик» з’явився набагато пізніше, і причини інтересу до нього не мають нічого спільного з його «виразом обличчя». У серпні 2024 року науковці, які працювали з апаратом Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства, каталогізували відкладення хлоридних солей у регіоні Terra Sirenum і натрапили на об’єкт у формі смайлика — кільце висохлої солі з двома невеликими кратерами там, де мали б бути очі.

Найцікавіша частина тут — саме сіль. Це залишки мілководних водойм або озер, які випарувалися під час вологішого минулого Марса, дозволивши розчиненим мінералам сконцентруватися та кристалізуватися. Настільки солона вода може залишатися рідкою за температури аж до -40 °C, коли звичайна вода давно б замерзла.

Реклама

Це саме той тип екстремального, тривалого розсолу, у якому життя цілком могло б тривати найдовше, поки Марс висихав. Це робить такі сольові відкладення реальними цілями для майбутніх місій, що шукатимуть біосигнатури.

Нещодавно на Марсі також бачили «медузу» (як виявилося, це був космічний промінь, що влучив у сенсор камери), дивні ями, людську кістку та «гриби». Більшість із цих об’єктів уже отримала буденні пояснення.

Марс: останні новини

Нагадаємо, у марсіанському регіоні Кідонія на орбітальних знімках NASA помітили можливу «берегову лінію», що відокремлює нерівний височинний рельєф від гладкої улоговини. Уфолог Джейсон Мартелл припустив, що відомі географічні утворення Кідонії (зокрема «Обличчя», піраміда D&M та комплекс «Місто») могли бути стародавнім прибережним поселенням біля води, за аналогією до земних мегаполісів на кшталт Венеції чи Амстердама.

Водночас ця гіпотеза ґрунтується лише на візуальному сприйнятті, а не на фізичних доказах чи геологічних дослідженнях. Межу «берегової лінії» було нанесено від руки, а подібність форм до будівель пояснюється парейдолією — властивістю психіки бачити знайомі образи у випадкових об’єктах.

Автор ідеї сам визнав, що не є фахівцем, тож остаточний вердикт щодо впливу води мають дати науковці.

Новини партнерів

Новини партнерів