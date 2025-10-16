ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
113
2 хв

Він убиває за години, але став рятівником: дивовижна історія найсмертоноснішого павука світу

Сіднейський воронкоподібний павук — найнебезпечніший у світі для людини. Його отрута смертельна.

Кирило Шостак
Atrax robustus носить титул найсмертоноснішого павука у світі .

Atrax robustus носить титул найсмертоноснішого павука у світі .

Atrax robustus — найнебезпечніший павук у світі для людини. Його природне середовище обмежується радіусом близько 160 кілометрів навколо австралійського міста Сідней.

Про це розповідає T4.

Саме тут, серед садів, дворів і міських околиць, павук облаштовує свої шовкові пастки у формі лійки — звідси й назва. Але справжню небезпеку несуть не самки, а самці, які в теплі місяці залишають нори у пошуках пари. Часто вони опиняються у взутті чи будинках, і саме тоді трапляються укуси.

Отрута цього виду містить дельта-атракотоксин — один із найпотужніших нейротоксинів, що діє безпосередньо на нервову систему приматів. Симптоми розвиваються блискавично: біль, судоми, надмірне потовиділення, утруднене дихання. Без медичної допомоги смерть може настати всього за кілька годин.

До 1980-х років від його укусів загинули щонайменше 13 людей. Але з 1981 року, коли австралійські науковці створили спеціальну протиотруту, не зафіксовано жодного летального випадку.

Цей прорив став можливим завдяки унікальній програмі Австралійського парку рептилій, де добровольці приносять знайдених павуків, а їх отруту використовують для створення антидоту. Тож навіть найнебезпечніша істота планети сьогодні рятує життя.

“Парадокс у тому, що потенційна загроза перетворилась на джерело порятунку”, — зазначають австралійські біологи.

Чому саме Atrax robustus — найстрашніший

Укус цього павука майже завжди містить повну дозу токсину, а його агресивність і здатність жити поруч із людьми роблять його унікально небезпечним.
Для порівняння: навіть бразильський мандрівний павук або австралійська “чорна вдова” значно рідше викликають настільки сильну реакцію у людини.

Раніше ми розповідали, чому лапки павука згинаються, коли він помирає.

