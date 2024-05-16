Винахідлива еволюція: вчені розкрили таємницю динозаврів Юрського періоду

Деякі динозаври могли стати теплокровними близько 180 мільйонів років тому, щоби пристосуватися до змін клімату.

Нове дослідження, проведене групою іспанських та британських учених, дійшло висновку, що здатність регулювати температуру тіла, яку сьогодні мають усі ссавці та птахи, можливо, розвинулася у деяких динозаврів на початку Юрського періоду близько 180 мільйонів років тому.

Про це пише Science Daily.

Сто років тому вчені вважали динозаврів повільними, холоднокровними тваринами, схожими на сучасних рептилій, життя яких багато в чому залежало від сонячного тепла. Результати нового дослідження вказують на те, що деякі види динозаврів, ймовірно, навчилися генерувати тепло у власному тілі, але коли ця адаптація сталася, точно не відомо.

Вчені проаналізували поширення динозаврів у різних кліматичних зонах Землі протягом мезозойської ери, яка називається епохою динозаврів й тривала від 230 до 66 мільйонів років тому. У своєму дослідженні вони спиралися на моделі клімату та географію того періоду, дані про еволюцію динозаврів та інформацію, отриману в результаті вивчення понад тисячі скам'янілостей.

Результати дослідження показали, що в ранньому Юрському періоді дві з трьох основних груп динозаврів – тероподи (тиранозаври, велоцираптори та ін.) та птахотазові (стегозаври, трицератопси та ін.) – переселилися в холодніший клімат. Це дозволяє припустити, що в них розвинулася здатність до ендотермії, інакше званої теплокровностью.

На користь теплокровності цих видів динозаврів говорить і наявність у них пір'я або протопір'я, що допомагало зберігати тепло тіла.

При цьому третя група динозаврів, звана зауроподами (травоїдні бронтозаври, диплодоки та їх родичі), мігрувала в більш спекотні райони планети, нехтуючи достатком їжі на користь вищої температури навколишнього середовища.

"Наш аналіз показує, що різні кліматичні уподобання виникли серед основних груп динозаврів приблизно під час події Дженкінса 183 мільйони років тому, коли інтенсивна вулканічна активність призвела до глобального потепління та вимирання багатьох видів рослин", - розповів доктор Альфіо Алессандро Кьяренца з Каліфорнійського університету, який очолював дослідження.

Він додав, що саме у цей період з'явилося багато нових груп динозаврів.

"Прийняття ендотермії, можливо, внаслідок екологічної кризи, дозволило тероподам і птахотазовим процвітати в холодніших умовах, оскільки вони могли підтримувати активність протягом більш тривалих періодів часу, щоб розвиватися, швидше рости і народжувати більше потомства", – пояснив учений.

Дослідники припустили, що унікальна терморегуляція птахів, які є нащадками тероподів, можливо виникла саме в ранньому Юрському періоді.

"З іншого боку, зауроподи, які жили в теплішому кліматі, приблизно в цей же час перетворилися на гігантів — ще одна можлива адаптація, викликана впливом навколишнього середовища. Їхнє менше співвідношення площі поверхні тіла до його об'єму означало, що більші істоти могли краще зберігати тепло і довше залишатися активними", – розповіла співавтор дослідження доктор Сара Варела з іспанського університету Віго.

Подія Дженкінса, про яку згадують у своєму дослідженні вчені, сталася після того, як лава та вулканічні гази виверглися з довгих тріщин на поверхні Землі, охопивши великі території планети.

Нове дослідження пояснює тісний зв'язок між кліматом та еволюцією динозаврів. Воно проливає світло на те, як птахи могли успадкувати унікальну біологічну структуру своїх предків динозаврів та різні способи, якими динозаври адаптувалися до складних та довгострокових змін навколишнього середовища.

Нагадаємо, на піщаному пляжі у Великій Британії молода сім'я знайшла скам'янілі сліди динозаврів. Ймовірно, сліди міг лишити ігуанодон, який блукав узбережжям сучасного Сассекса приблизно 140 мільйонів років тому.

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