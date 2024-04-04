Виникла вогняна куля: на Землю впав уламок китайського космічного корабля

Більшість людей, які бачили, як вогняна куля пролітає небом, не розуміли, що це було.

На Землю впав великий уламок китайського космічного корабля, який доправив астронавтів до орбітальної станції "Тяньгун" ще в листопаді 2022 року.

Про це пише Space.

Понад 80 жителів південної частини штату Каліфорнія стали свідками падіння космічного сміття на Землю. Унаслідок входження в атмосферу виникла величезна вогняна куля, яку вдалося зафіксувати багатьом людям за допомогою камер.

Космічним сміттям, що горіло, було орбітальний модуль китайського космічного корабля "Шеньчжоу-15", який у листопаді 2022 року доправив до космічної станції Китаю "Тяньгун" трьох астронавтів. Так вважає астрофізик Джонатан Макдауелл, який займається відстеженням руху різних космічних об'єктів на орбіті.

За його словами, цей модуль певний час обертався навколо Землі і нарешті увійшов в атмосферу, де він згорів, що й спричинило появу величезної вогняної кулі та приголомшливого вогняного хвоста.

Цей орбітальний модуль, який важить приблизно 1,5 тонни, дає додатковий простір для астронавтів і проведення наукових експериментів у космосі. Але з його допомогою не можна повернутися на Землю і для цього використовується інший модуль.

Нагадаємо, новітня ракета-носій японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою H3 вибухнула під час першого польоту в космос у березні цього року.

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