Вино для щасливого життя після смерті: дивовижній знахідці близько 2 тисяч років

Експерти з університету Кордови встановили, що червонувато-коричнева рідина, знайдена в незайманій 2000-річній римській гробниці на півдні Іспанії, є місцевим білим вином, схожим на шеррі. Це найстаріше вино, яке коли-небудь було виявлено у своїй початковій рідкій формі. Хоча колір вина змінився з часом через природні хімічні реакції, цілком можливо, що воно досі має насичений смак. Однак спробувати його, на жаль, не вдасться, оскільки їм було залито кремовані останки померлого римлянина.

Про це пише The Guardian.

До виявлення цієї похоронної урни в Іспанії найстарішим вином, що збереглося в рідкому стані, була знайдена в 1867 році в римській гробниці біля німецького міста Шпейєр пляшка, датована приблизно 325 роком нашої ери.

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Гробницю в андалузькому місті Кармона знайшли випадково п'ять років тому. Під час ремонту свого будинку на неї натрапила іспанська родина.

"Цю гробницю було висічено в скелі і заховано, що дозволило їй простояти 2000 років", — сказав Хосе Рафаель Руїс Арребола, хімік-органік з Університету Кордови, який керував аналізом вина.

Археологи встановили, що за двадцять століть гробниця не зазнавала пограбувань, тому збереглася в первісному вигляді. У приміщенні розміром близько 6 квадратних метрів зі склепінчастою стелею висотою 2,4 метра розташовувалися вісім похоронних ніш, у шести з яких були похоронні урни з вапняку, піщанника або скла та свинцю. У кожній скриньці археологи виявили кремовані останки людей. На двох урнах були написані імена померлих: Hispanae та Senicio.

Виявлена гробниця зробила дослідникам кілька сюрпризів. В одній із урн вони знайшли скляний флакон парфумів з ароматом пачулі. Але ще більшим сюрпризом стала інша урна. Відкривши її, археологи побачили, що вона сповнена рідини.

В урні також знаходилися кремовані кістки людини і золоте кільце, прикрашене дволиким Янусом, яке, можливо, належало померлому або було подароване йому після смерті. Ймовірно, римляни вважали, що вино забезпечить покійному щасливе потойбічне життя.

Як тільки Руїс Арребола та його команда встановили, що близько п'яти літрів червоної рідини у скляній колбі всередині урни виникли не в результаті конденсату чи повені, вони приступили до її аналізу. Тести показали, що її pH становить 7,5, що близько рівня води, і містить хімічні елементи, дуже схожі ті, що є у сучасних винах.

"Ми шукали біомаркери — хімічні сполуки, які однозначно говорять вам, що є конкретною речовиною. У цьому випадку ми шукали винні поліфеноли — і виявили сім таких хімічних сполук. Ми порівняли їх з поліфенолами з місцевих вин, і вони збіглися. Це підтвердило, що перед нами було вино. Наступне, що потрібно було зробити, це встановити, біле це вино чи червоне», – розповів Арребола.

Відсутність бузкової кислоти, що утворюється під час розкладання основного пігменту червоних вин, ясно вказувала на біле вино. Ці висновки підтверджували і римські мозаїки, знайдені в цьому регіоні, які зображають людей, що топчуть білий виноград.

Нагадаємо, в Італії неподалік стародавнього міста Тарквінія археологи виявили давньоримський міський цвинтар – там було поховано 67 людей у 57 гробницях. Некрополь знайшли випадково – під час будівельних робіт.

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