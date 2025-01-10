Виповнилося понад 1,2 мільйона років: з надр Антарктиди витягли найдавніший лід на Землі

Крижаний керн віком 1,2 мільйона років витягнули з глибини понад 2800 метрів у південно-східній частині Антарктиди. Його довжина становить 2,7 кілометра.

Про це повідомило видання Popular Science.

Буріння, яке завершилось у січні 2024 року, здійснили дослідники з 10 країн на південному сході континенту.

Крижаний керн не лише дає уявлення про атмосферні умови Землі в минулому, але й містить зразки старого повітря з парниковими газами. За словами вчених, цей лід може стати ключем до розуміння зв'язку між вуглецевим циклом і глобальними температурами. Відновлений кліматичний запис охоплює понад 1 мільйон років, з високою роздільною здатністю, що дозволяє дослідникам глибше вивчити зміни в кліматі нашої планети.

"З попереднього аналізу, зробленого на Little Dome C, у нас є переконливі вказівки на те, що найвищі 2480 метрів містять кліматичні записи, які сягають 1,2 мільйона років у записі з високою роздільною здатністю, де до 13 000 років стиснено в один метр льоду", — заявив вчений Джульєн Вестхофф.

Зараз вчені продовжують аналіз, щоб розкрити таємниці стародавнього льоду і зрозуміти, що сталося в період між 900 000 і 1,2 мільйона років тому, коли кліматичні цикли Землі зазнали серйозних змін.

Під час дослідження вчені застосували радіоехолокаційне зондування та моделювання течії льоду для точного визначення місця буріння. Як показує результат, понад 200 метрів крижаного керна містять старий, сильно деформований лід, ймовірно, змішаний або повторно замерзлий. Це відкриття дозволяє вченим досліджувати невідоме походження льоду, захованого під Антарктидою.

Автори дослідження планують продовжити роботу для вивчення поведінки цього повторно замерзлого льоду та спробувати розкрити історію льодовиків Східної Антарктиди. Це також може допомогти відповісти на важливі питання про кліматичні цикли Землі, зокрема про те, що сталося в період від 900 000 до 1,2 мільйона років тому, коли льодовикові цикли були порушені і наші предки ледь не вимерли.

Нагадаємо, геофізики виявили загадкові аномалії в надрах Землі.

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