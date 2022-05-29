Вирізьблений фалос із посланням: у Британії виявили стародавнє вульгарне "графіті" (фото)

На камені часів Римської імперії було вигравірувано обрис статевого члена, доповнений вульгарною образою на адресу чоловіка на ім’я Секундій.

Археологи, які проводять дослідження поблизу фортеці Віндоленд у графстві Нортумберленд, виявили несподіваний барельєф. На камені, який знайшли біля стіни Адріана, було вигравірувано фалос і вульгарну лайку.

Про це повідомили на сайті Фонду Віндоленда, який проводить розкопки.

Археологи проводять дослідження кам’яних та глиняних прикордонних укріплень, які близько 1700 років тому будувала тут римська армія, щоб захиститися від вторгнень північних племен із Шотландії.

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Камінь з вигравіруваним пенісом і написом “Secundinus Cacor”, що можна перекласти як “Секундій — г*внюк”, має ширину близько 40 сантиметрів і висоту 15 сантиметрів.

Фахівці стверджують, що зображення чоловічого статевого органу повинно було додати особливої ваги цій лайці на адресу невідомого римлянина на ім’я Секундій.

Як повідомили у Фонді Віндоленда, символ фалоса в Стародавньому Римі часто символізує щастя і родючість і загалом його можна вважати позитивним знаком. Проте в даному випадку автор напису, очевидно, трактував цей символ по-своєму.

Нагадаємо, у Швейцарії під час будівництва нової човнової станції в Basel Rowing Club вчені натрапили на руїни останнього з колись побудованих римлянами амфітеатру.

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