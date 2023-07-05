В Японії розробили препарат для вирощування зубів: чи стане це поворотом у стоматології

Японці розробили ліки, які можуть допомогти людям вирощувати нові зуби. Клінічні випробування повинні розпочатися вже через рік - у липні 2024 року.

Ліки призначені для людей, у яких через вроджені фактори набір корінних зубів є неповним (анодонтія).

У своєму дослідженні японські вчені виявили певний ген, відсутність якого збільшувала кількість зубів у мишей. А білок, що синтезується цим геном, під назвою USAG-1 обмежував зростання зубів. Дослідницька група Катсу Такахаші розробила антитіло, здатне блокувати функцію білка, яка обмежувала ріст зубів.

Був проведений експеримент, під час якого 2018 мишам з вродженою малою кількістю зубів давали ліки, в результаті чого у них прорізувалися нові зуби.

Новий зуб миші, яка отримала ліки/ фото: Katsu Takahashi, Medical Research Institute Kitano Hospital

Коли дослідники застосували препарат до тхорів, у них виріс додатковий сьомий передній зуб. Він ріс між вже наявними зубами та мав ту ж форму, тому вчені зробили висновки, що ліки спричиняють утворення зубів третього покоління.

Наразі ведуться роботи з підготовки препарату для використання його для людини. Як тільки буде підтверджено, що він не чинить шкідливого впливу на організм, він буде спрямований на лікування дітей віком від 2 до 6 років, у яких спостерігається анодонтія.

У разі успіху ліки можуть зробити переворот у стоматології. Люди зможуть відмовитись відмовитися від протезів, від імплантів та вирощувати власні нові зуби — треті за рахунком після молочних та корінних.

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