Високоякісна «картинка» та доступна ціна: чому варто придивитися до cмарт-телевізора KIVI

Ті, хто стикався з необхідністю обрати новий смарт-телевізор, знають, що це задачка із зірочкою. Адже для того, щоб зупинитися на найкращому (і водночас доступному) варіанті, доведеться продивитися кілька десятків моделей різних брендів і зануритися в купу технологічних «фішок».

Проте ми полегшили вам задачу та зібрали кілька корисних фактів про нову лінійку смарт-телевізорів KIVI.

KIVI – це європейський бренд, який вже оцінили по всьому світові: телевізори продаються в більше ніж 10 країнах Європи та входять у топ-2 України за результатами продажів минулого року.

Зображення

Перше, що ви маєте знати – у телевізорів KIVI дійсно висока якість картинки. KIVI використовує лише панелі роздільної здатності HD, FHD та UHD і надає гарантію 3 роки на всі свої дисплеї. Телевізори збирають на високотехнологічних заводах Європи та Азії з деталей, які вироблені на найвідоміших фабриках Китаю, Японії та Тайваню. В результаті KIVI пропонує клієнту такі самі якісні екрани, як у дорогих брендів, але дешевше на 10-15%.

У нових моделях зображення покращено – для цього KIVI впровадили технології HDR, MEMC, Max Vivid та Super contrast control.

Звук

У телевізорах є можливість додаткового налаштування звуку, як-от посилення гучності голосу або автоматичне вирівнювання різких звуків під час динамічних сцен або реклами. В телевізорах KIVI стоїть акустична система від JVC Kenwood – однієї з найвідоміших технологічних компаній у світі.

Дизайн

Нові моделі KIVI виглядають стильно та лаконічно. Над концептом працювало кілька дизайн-бюро та дослідницький центр у Києві. В нових телевізорах KIVI мінімальні бокові рамки (товщиною 2,6 мм) та тонкі підставки для фіксації на полиці. Якщо необхідно закріпити ТВ на стіні, у бренду є власна лінійка кронштейнів. Моделі діагоналлю 24’’, 32’’, 43’’, 55’’ доступні також у білому кольорі корпусу — стильна рідкість на ринку, де левова частка телевізорів, особливо в середньому сегменті, випускається лише в чорній версії.

“Мізки”

Нові моделі працюють на останній операційній системі для ТВ від Google – Android TV 11 з усіма її перевагами. А це 10 000+ додатків та швидка синхронізація з продуктами екосистеми Google.

З фірмовим застосунком Kivi Media можна переглядати серіали, фільми, тренуватися та грати в ігри одразу після підключення телевізора до інтернету, без додаткових завантажень. Якщо ви геймер, то в Kivi Media інтегровано сервіс Boosteroid, один найбільших провайдерів хмарних ігор у Європі, який дозволяє грати в сучасні ігри просто на телевізорі без використання консолі.

Ціни

Ціни на нові моделі KIVI залишаються доступними, що дозволяє не перетворити покупку телевізора у виклик для сімейного бюджету:

модель 32’’ – від 5 999 грн

модель 43’’ – від 11 499 грн

модель 50’’ – від 14 999 грн

Повний асортимент моделей смарт-телевізорів KIVI за посиланням.